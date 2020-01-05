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للسينما العائلية حضورها وصناعها ورموزها في السينما الاميركية والعالمية على حد سواء . وحينما نتذكر السينما العائلية فإننا نتوقف وبكثير من التقدير امام تجربة فيلم « كرايمر ضد كرايمر « ولكننا امام فيلم «قصة زواج» لربما نكون أفضل ما صنع المخرج الأميركي نوا بومباك منذ فيلمه الأول الشبيه موضوعاً بعنوان «الحبار والحوت» عام 2005. منذ ذلك الوقت عكف الرجل على صناعة أفلام لم يبتعد فيها كثيراً عن موضوع فيلميه المذكورين. المهم أن كل أفلامه عائلية أو تتناول العلاقات الشخصية بشكل أو بآخر، كما يفعل وودي ألن في فيلم «Marriage Story»

«قصة زواج» يرتكز وبشكل كبير من تجربة المخرج الشخصية عام 2013، حيث لا يتردد المخرج في إطلاق مشاعره لتطغى على تحفظه، بمعنى أنه يركز على أتفه جوانب الطلاق ولكنها الأكثر ضرراً للطرفين، كما أنه ينتقد وبشدة قانون العائلة في الولايات المتحدة.

معظم مواقف الفيلم تبث عواطف محسوسة لأي مشاهد من أي مكان في العالم ولا تعني الأميركي دون غيره، ويحسب للمخرج إبرازها على الشاشة بصدق تام. لكن الشخصيات الرئيسة ليست عادية بل شخصيات تعيش داخل فقاعاتها الخاصة وبمشكلات تعنيها فقط دون أن تتأثر بها الفئة الأقل مستوى وثراء.

وفي أحيان كثيرة يصعب تجاهل نفحات غرور تبثها الشخصيات. رغم اتصالنا العاطفي مع الشخصيات كبشر لكن لا يمكن التعمق أكثر من حد معين، وهذا الفرق الشاسع بين قصة زواج والفيلم الكلاسيكي الأرفع مستوى والأفضل بكثير «كريمر ضد كريمر» الحائز أوسكار أفضل فيلم لعام 1979.

كما كان «كريمر ضد كريمر»، فهذا الفيلم بمثابة تشريح للزواج؛ عندما يبدأ الفيلم نرى نيكول (سكارليت يوهانسن) وتشارلي (آدم درايفر) يخوضان إجراءات انفصالهما، لا نرى أيامهما السعيدة إلا خلال مونتاج/‏‏مونولوغ البداية: عرض تقديمي لكل منهما عما يحبه في الآخر. هذه الجزئية تحديداً تعكس أفضل مهارة عند بومباك لأنها تخبر المشاهد بما فقده الزوجان وبوعي الشخصيات عما افتقداه.

الفيلم مخصص لتفاصيل إجراءات الطلاق، تعود نيكول إلى لوس أنجلس لتصبح ممثلة تلفزيونية وهي مهنة أعادت إحياءها بعد أن كانت في سبات عميق، بينما يبقى المخرج المسرحي تشارلي في نيويورك ليرعى مسرحيته في برودواي.

يذهب الابن برفقة الأم بينما يسافر تشارلي من الساحل الشرقي إلى الغربي ليرى ابنه. يُفقد الانفصال الزوجين المودة بينهما بتدخل محاميي الطلاق اللذين يركزان على مصالحهما فقط على حساب كل شيء آخر، ومصالح المحاميين هي الفوز والتربح من القضية. بينما كل ما يريده طرفا الانفصال هو المضي بحياتهما بأقل قدر ممكن من الألم والنكد.

تختار نيكول محاميتها الحازمة نورا (لورا ديرن)، وبعد أن اختار تشارلي المحامي جاي ماروتا (راي لايوتا) يتراجع ويختار الهادئ والأحكم بيرت سبيتز (ألن ألدا)، الذي يبدو أن جنوحه للتهدئة يجعله فريسة سهلة لأي محامٍ آخر

يعطي الفيلم تلميحات عدة أن القضية قابلة للحل وحتى الشخصيات نفسها تشعر بذلك، ولكن كلاهما تنقصه فضيلة الشجاعة للتراجع عن القرار بسبب وسوسة المحاميين. هناك مشهد ينهار فيه تشارلي بكاء بسبب قسوة التجربة وتحتضنه نيكول تعاطفاً معه، ورغم ذلك يقرران المضي في الانفصال بدل بحث مسألة رأب الصدع والتفكير في سبل التضحية بأي شيء لإنقاذ الزواج. قد يكون هذا أكثر المشاهد تعبيراً عن لوم المخرج لنظام الأحوال الشخصية في أميركا.

وسط كل هذه المعركة الطاحنة نجد الطفل هنري الذي يقول طرفا الانفصال إنه أهم شيء في حياتهما لكنهما ينفقان الأموال المخصصة لدراسته على محاميهما وهذه أكثر لحظة يسخر فيها بومباك من النظام القضائي الأميركي.

هنري مثل بقية أقرانه في مثل هذه المواقف بمثابة الشيء المرهون، حيث تصبح مصالحه شيئاً ثانوياً لأولوية المحامين: الفوز. وهو ما تبرره المحامية نورا بلا أي تحفظ أو خجل. رغم أن بومباك ينجح في نزع قشور الشخصيتين والمحافظة على نوع من التعاطف المتبادل بينهما رغم الأنانية الظاهرة. لكن أسلوبه لم يكن دائماً موفقاً.

قد يرى البعض أن نبرة الفيلم السوداوية الا ان حيثيات القضية والفيلم تذهب بنا الى تلك الحالة التى تكاد القصة الاكثر حضورا في ذاكرة الانسان الاميركي .

