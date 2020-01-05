عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أكدت السعودية وقطر أهمية التهدئة في المنطقة وتخفيف التوترات اثر التطورات في العراق.

واكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، أن بيان المملكة بشأن الأحداث في العراق يؤكد على نظرة المملكة لأهمية التهدئة، لتجنيب دول المنطقة وشعوبها مخاطر أي تصعيد.

وأعلنت المملكة العربية السعودية متابعتها للأحداث في العراق والتي جاءت نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي شجبتها وحذرت المملكة فيما سبق من تداعياتها.

وقال مصدر مسؤول «ومع معرفة ما يتعرض له أمن المنطقة واستقرارها من عمليات وتهديدات من قبل الميليشيات الإرهابية تتطلب إيقافها، فإن المملكة وفي ضوء التطورات المتسارعة تدعو إلى أهمية ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما لا تحمد عقباه». وتؤكد المملكة العربية السعودية على وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع.

الى ذلك بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تطورات الأحداث في العراق. وقالت وكالة الانباء السعودية «واس» إن ذلك جاء في اتصال هاتفي تلقاه الأمير محمد بن سلمان من الوزير بومبيو استعرضا خلاله الجهود المبذولة لنزع فتيل التوتر في المنطقة.

كما بحث الجانبان ما يمكن عمله للحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط في هذه الفترة المضطربة. وكانت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» اكدت الجمعة ان الجيش الاميركي نفذ عملا دفاعيا حاسما قتل خلاله قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية ابومهدي المهندس. كما نقل التلفزيون الحكومي الايراني عن المرشد الأعلى في ايران علي خامنئي توعده بـ«الانتقام» لسليماني. على صعيد متصل وصف وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الوضع الحالي في المنطقة بالمتوتر والمقلق للغاية. وقال الوزير القطري عقب اجتماعه بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في طهران، بحسب بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، امس «الوضع الحالي في المنطقة متوتر ومقلق للغاية». وشدد على «ضرورة إيجاد حلول سلمية لتخفيف التوترات واستعادة الأمن والسلام في المنطقة».

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية «إرنا» ان الجولة الثانية من المحادثات بين الوزيرين القطري والايراني: «ستعقد على انفراد»، مشيرة إلى أن «وزير خارجية قطر سيلتقي الرئيس حسن روحاني، بعد لقاء ظريف».

وفي القاهرة قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إنها تتابع التطورات في العراق بقدر كبير من القلق ودعت إلى تفادي أي تصعيد جديد. وقال البيان «بقدر كبير من القلق، تتابع وزارة الخارجية التطورات المتسارعة للأحداث في العراق، والتي تنذر بتصعيد للموقف من الأهمية تجنبه، ولهذا فإن مصر تدعو لاحتواء الموقف وتفادي أي تصعيد جديد».

