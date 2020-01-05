عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: شارك آلاف العراقيين بينهم رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي امس في بغداد في تشييع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس اللذين قتلا الجمعة في ضربة أميركية، بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد وردّت طهران بالتوعد بـ«انتقام قاس»، بينما أثار التصعيد الخشية من نزاع مفتوح بين الجانبين.

وبدأ تشييع سليماني والمهندس ورفاقهما صباحا في حي الكاظمية في بغداد الذي وصلت اليه سيارات بيك-آب نقلت نعوش قتلى العملية الأميركية ورفعت اعلاما عراقية وسارت بين الحشد الذي ارتدى المشاركون فيه ملابس سوداء ورددوا شعارات مناهضة لاميركا. كما رفعت أعلام إيرانية على السيارات التي نقلت القتلى الإيرانيين. وحمل عدد من المشاركين صورا للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله. وبعد الكاظمية، انتقل الموكب الى المنطقة الخضراء المحصنة في وسط العاصمة حيث كانت تنتظر القيادات السياسية. وشارك رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي في التشييع، وكذلك شخصيات سياسية بارزة بينها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.وبقيت الحشود الشعبية عند مدخل المنطقة الخضراء حيث تقع السفارة الأميركية التي تعرضت لهجوم ومحاولة اقتحام الثلاثاء الماضي على أيدي متظاهرين موالين لإيران وعناصر من الحشد الشعبي. وستنقل الجثمانين العشرة بعد ذلك إلى مدينة كربلاء ومنها إلى مدينة النجف في جنوب البلاد حيث سيوارى المهندس الثرى وينقل جثمان سليماني إلى إيران. على ان يوارى الثرى الثلاثاء في مسقط رأسه كرمان بوسط إيران.

وأعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، امس خلال تقديم التعازي بسليماني أن «الولايات المتحدة لم تدرك الخطأ الذي ارتكبته لكنها ستدرك أبعاده خلال السنوات المقبلة، وهذه الجريمة زادت من كره أميركا بين الشعبين الإيراني والعراقي» على حد تعبيره.

وتوعّدت طهران الولايات المتحدة بـ«ردّ قاس» في «الزمان والمكان المناسبين».وقال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن «الادارة الأميركية لن تفلت بسهولة من تداعيات حساباتها الخطأ». وفي نيويورك صرح سفير إيران في الأمم المتحدة مجيد تخت راونتشي لشبكة «سي ان ان» أن الولايات المتحدة قامت «بعمل حربي ضد الشعب الإيراني» يستدعي ردا.

من جهته، حذّر العراق من «حرب مدمرة» على أرضه، بينما دعت دول العالم الى ضبط النفس. إلا أن الرئيس الأميركي أكد أن هدف الغارة «وقف» حرب لابدء حرب بين بلاده وإيران. وأكد ترامب «للإرهابيين» الذين يهددون مصالح واشنطن «سنجدكم وسنقضي عليكم»، مشددا في الوقت نفسه على أن الأميركيين «لا يسعون إلى تغيير في النظام» في إيران».

