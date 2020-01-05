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طهران: تلقينا رسالة من واشنطن تدعو إلى «رد متناسب»


طهران- الوكالات: اعلن نائب قائد الحرس الثوري الإيراني علي فدوي امس أن بلاده تلقت رسالة من واشنطن بعد مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في ضربة أميركية في بغداد، تدعوها الى أن يكون ردها على الاغتيال «متناسبا».وقال نائب الأميرال علي فدوي في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني «لجأ (الأميركيون) إلى الطرق الدبلوماسية صباح الجمعة»، و«قالوا: إذا أردتم الانتقام، انتقموا بشكل متناسب مع ما فعلناه». ولم يوضح فدوي كيف تلقت إيران الرسالة الأميركية في ظل انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ أربعة عقود. لكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال في مقابلة تلفزيونية ليل الجمعة إن «الموفد السويسري نقل رسالة حمقاء من الأميركيين».


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