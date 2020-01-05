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عربيات ودوليات

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«الحشد» ينفي وقوع غارة جديدة في التاجي


نفى المتحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق امس أن يكون التحالف أو القوات الأميركية نفذا ضربة جوية جديدة بعد الضربة التي أودت بحياة الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.
وقال الجنرال مايلز كاغينز إنه «لم يكن هناك أي ضربة أميركية أو من التحالف الدولي».
وكان إعلام الحشد الشعبي أعلن عن ضربة جوية في التاجي التي تبعد 20 كيلومترا شمال بغداد استهدفت رتلا للطبابة تابعا لقوات الحشد، مشيرا الى سقوط قتلى وجرحى.
لكن في وقت لاحق نشر القسم الطبي في قوات الحشد الشعبي تغريدة على «تويتر» جاء فيها «طبابة الحشد تنفي استهدافها بصواريخ أميركية في قضاء التاجي».


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