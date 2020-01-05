عربيات ودوليات

بغداد- بروكسل- الوكالات: قرّر التحالف الدولي «داعش» تقليص عملياته العسكرية في العراق غداة ضربة أميركية استهدفت قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في بغداد، بحسب ما أفاد مسؤول عسكري أميركي امس. وقال المسؤول «سنقوم بعمليات محدودة ضد تنظيم «داعش» مع شركائنا تدعم بشكل متبادل جهودنا لحماية قواتنا». وأضاف «عزّزنا الإجراءات الأمنية والدفاعية في القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف». وتابع المسؤول نفسه أن التغيير جاء بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية من الفصائل الموالية لإيران على القوات الأميركية في الأشهر الأخيرة، موضحا أن جهود المراقبة ستتركز الآن على هجمات جديدة محتملة بدلاً من التركيز على تنظيم «داعش». قوة أميركية إلى لبنان لحماية السفارة واشنطن- الوكالات: اعلن مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» ان قوة عسكرية قوامها المئات في حالة تأهب للتوجه إلى لبنان من أجل حماية السفارة الأميركية في بيروت، وفقا لما نقله موقع «ABC News». وأضاف المسؤول أن القوة التي يتراوح عدد أفرادها بين 100 و750 جنديا متمركزة في إيطاليا، وقد وضعت في حالة تأهب كخطوة ضمن عدد من الإجراءات العسكرية لحماية المصالح الأميركية في الشرق الأوسط.