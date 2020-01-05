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ألقت هيئة الرقابة الادارية القبض على عبدالعظيم حسين عبدالعظيم، رئيس مصلحة الضرائب، بتهمة الحصول على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة تحت رئاسته.

كما جرى القاء القبض على متقاعدين اثنين عملا في مصلحة الضرائب.

وذكرت مصادر رسمية أن المتهم يجري التحقيق معه بشأن مخالفات أخرى، ترتبط بأحد المحاسبين كان على علاقة به.

من جانبه قال النائب في البرلمان المصري محمود بدر، ان الرقابة الادارية ألقت القبض على عبد العظيم حسين، في اتهامات بالحصول على رشوة وفساد مالي.

وكتب النائب في تغريدة عبر موقع تويتر: «الرقابة الادارية قبضت من شوية علي صيد ثمين «رئيس مصلحة الضرائب».

يذكر أن رئيس مصلحة الضرائب المصرية تم التجديد له مؤخراً لفترة جديدة في رئاسته للمصلحة.

من جانبه أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام بالتحقيق في الواقعة.

وتبين أن هيئة الرقابة الادارية قد ألقت القبض على المتهم نفاذاً لاذن النيابة العامة بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها. وقالت وزارة المالية ان الوزير كلف رضا عبد القادر نائب رئيس المصلحة بالقيام بأعمال الرئيس بصفة مؤقتة.

وأضافت الوزارة في بيان «أكد الوزير أنه لا أحد فوق القانون، ولا تستر على أي فساد، ولا تهاون مع أي محاولات للاضرار بحق الدولة الذى هو حق الشعب، أو التراخي في تحصيله تحت أي مسمى».

وبذلت السلطات المصرية جهودا كبيرة في السنوات القليلة الماضية لتحسين جمع الضرائب والحد من التهرب الضريبي، حيث شددت القوانين وأطلقت حملات دعائية لتشجيع الناس على تسوية حساباتهم الضريبية.

واعتقلت السلطات العديد من كبار المسؤولين منذ خمس سنوات بتهم تلقي رشاوى، كما تقدمت مصر 12 مركزا على مؤشر الشفافية الدولية للفساد.

