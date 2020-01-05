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جاكرتا – أ.ف.ب: أعلنت السلطات الاندونيسية أن عشرات الالاف من الاشخاص لم يتمكنوا من العودة الى بيوتهم امس بسبب الفيضانات التي ضربت منطقة جاكرتا وأسفرت عن سقوط 53 قتيلا. وما زال أكثر من 170 ألف شخص يعيشون في أحياء اجتاحتها المياه، يقيمون في ملاجىء. وكانت أمطار غزيرة بدأت تهطل عشية رأس السنة مسببة فيضانات وحوادث انزلاق للتربة في منطقة جاكرتا وكذلك في منطقة ليباك في جنوب غرب جزيرة جاوا على بعد نحو مئة كيلومتر عن العاصمة.

وقالت وكالة ادارة الكوارث السبت ان 53 شخصا لقوا مصرعهم وما زال شخص واحد مفقودا. وكانت الحصيلة السابقة التي صدرت الجمعة تتحدث عن سقوط 43 قتيلا. وقال الناطق باسم الوكالة أغوس ويبويو «عثرنا على مزيد من الجثث». وأضاف أن ممثلين رسميين سيزورون المهجرين الموجودين في المناطق الأكثر تضررا.

وتكتظ مراكز الايواء هذه باللاجئين بينما بدأت المواد الغذائية ومياه الشرب تنقص. ويضطر بعضهم لاستخدام المياه القادمة من الفيضانات للاغتسال أو تنظيف الأواني.

وقال تريما كانتي اللاجىء في الضاحية الغربية لجاكرتا: نحن في حاجة الى مياه الشرب في هذا الملجأ».

ومعظم الذين لقوا مصرعهم في هذه الفيضانات قضوا غرقا أو دفنوا في انزلاقات التربة أو بسبب البرد.

وتضرب فيضانات باستمرار العاصمة الاندونيسية في موسم الأمطار الذي بدأ في نهاية نوفمبر.

