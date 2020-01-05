عربيات ودوليات

أوقفت الشرطة المصرية سبعة أشخاص متهمين بالتحرش بفتاة عشرينية أثناء سيرها في الشارع بمدينة المنصورة في دلتا النيل. وقالت وزارة الداخلية في بيان «أمكن تحديد شخصية المجني عليها وتبين أنها طالبة (20 عاما) مقيمة بمدينة المنصورة.. أثناء سيرها بشارع الجمهورية تعرض لها بعض الصبية والشباب بالقول وتصويرهم بالهواتف المحمولة فتدخل بعض المارة في محاولة لمنعهم، الأمر الذي أدى لحدوث مشادة».

وأضاف البيان «توصلت جهود البحث الى تحديد شخصية بعض المتهمين عددهم سبعة.. بمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة».

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تداولوا الأربعاء مقطع الفيديو الذي يوثق حادثة «تحرش جماعي» بفتاة المنصورة.

ويظهر الفيديو مجموعة كبيرة من الشباب وهم يحيطون بفتاة بدت مذعورة، قبل أن يقوم عدد من الأشخاص بوضعها داخل عربة تحركت بها بعيدا.

