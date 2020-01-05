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غزة – الوكالات: أظهر تقرير حقوقي فلسطيني أن اسرائيل منعت سفر 51 ألف مريض من أصل 179 ألفا و746، طلبوا الخروج للعلاج في مستشفياتها أو بتلك الموجودة بالضفة الغربية، في الفترة بين يناير 2008، وديسمبر 2018، بنسبة بلغت 28.4%.

وأضاف التقرير الصادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الانسان (مقره غزة)، أنّ اسرائيل منعت خلال العام الماضي 35% من مرضى غزة المحتاجين للعلاج في المستشفيات الاسرائيلية أو مستشفيات الضفة الغربية، من التنقل عبر حاجز بيت حانون (ايرز)، الواقع شمالي قطاع غزة.

وأشار الى أن اسرائيل تتعمد التضييق على المرضى الغزيين، من خلال منعهم من السفر، أو عبر اعتقالهم ومرافقيهم على الحواجز، كما أنها تلجأ لابتزازهم بطرق مختلفة.

وأوضح التقرير أن المرضى في القطاع، الذين يحصلون على تحويلات طبية، يتقدمون لطلب الحصول على تصريح مرور اسرائيلي يمكنهم من السفر عبر حاجز بيت حانون، وهو الممر الوحيد الذي تخصصه اسرائيل لحركة الأفراد منها الى قطاع غزة والعكس. ويحمل التقرير عنوان «القيود الاسرائيلية» على سفر مرضى قطاع غزة للعلاج في الخارج، ويسلط الضوء على المعاناة التي يعاني منها آلاف المرضى من سكان غزة ومنعهم من تلقي العلاج بالخارج.

التقرير أشار الى أن أحد أهم أسباب تراجع المنظومة الصحية في قطاع غزة ومنع تقدمها، هو الحصار الاسرائيلي المفروض منذ عام 2006، الذي يمنع دخول معظم المعدات الطبية اللازمة.

وأكد التقرير أن الأوضاع الصحية في القطاع شهدت تراجعا كبيرا خلال السنوات الماضية، لأسباب أخرى لها علاقة بالانقسام الفلسطيني المستمر منذ 12 عاما، وأيضا الاغلاق المتكرر لمعبر رفح المصري، الذي شهدته الفترة المنصرمة، مما أثر على حال المرضى وأدى لوفاة العديد منهم وهم ينتظرون تحسن الأحوال والسفر للعلاج.

وتضمن التقرير، شهادات حيّة صادرة من مرضى وذويهم، فندوا فيها ادعاء اسرائيل بأن المرضى الممنوعين من السفر يشكلون خطرا عليها، ويتعاونون مع المنظمات الفلسطينية.

وطالب التقرير المجتمع الدولي، بالضغط على اسرائيل لدفعها باتجاه السماح لجميع المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة، ولا يتوفر لهم علاج في مستشفيات قطاع غزة بالسفر والوصول الى المستشفيات المحولين للعلاج فيها فورا، ودون أي تأخير.

ونادى كذلك بضرورة اجبار اسرائيل على التوقف عن سياسة فرض القيود المشددة التي تتبعها بحق مرضى قطاع غزة، المحولين للعلاج في الخارج، والتي تحول دون سفرهم، وتحرمهم من تلقي العلاج.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة في غزة، ان عام 2018 شهد وفاة 56 حالة لم تسمح لها اسرائيل بالعلاج خارج قطاع غزة.

فيما بقيت الكثير من الحالات ذات الأمراض المزمنة، مثل الفشل الكلوي السرطان تعاني من نقص المستلزمات داخل القطاع المحاصر.

