عربيات ودوليات

أعلن الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني أن عـدد الفلسطينيين المقدر فـي العالم بلغ حوالي 13.350 مليون فلسطيني، منهم 5.039 ملايين فـي دولة فلسطين، وحوالي 1.597 مليون فلسطيني في أراضي 1948، وما يقارب 5.986 ملايين في الدول العربية ونحو 727 ألف في الدول الأجنبية.

وجاء ذلك في تقرير للجهاز استعرض فيه أوضاع الفلسطينيين في نهاية 2019، وبين أن أكثر من حوالي 3.020 ملايين يعيشون في الضفة الغربية و2.019 مليون في قطاع غزة. كما بين أن نسبة السكان اللاجئين بلغت نحو 42% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في دولة فلسطين؛ بواقع 26% في الضفة الغربية و66% في قطاع غزة.

