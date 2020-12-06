سقوط حر للبورصة في بداية تداول 2020

مال وأعمال

على وقع تصاعد التأزيم بين الولايات المتحدة وإيران أمس، تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي لتفقد 3.7 في المئة مسجلة أكبر التراجعات بين أسواق الأسهم الخليجية حيث أشار محللون ان ما حدث هو سقوط حر للأسهم التي عانت هي الأخرى من تداعيات الأزمة الأميركية – الإيرانية، فقد هبط مؤشر أسهم دبي 1.8 في المئة وأسهم أبوظبي 1.1 في المئة وانخفض مؤشر البورصة السعودية 2 في المئة . وتراجع سهم أرامكو بنسبة 0.7 في المئة إلى 34.9 ريال.

وقد أنهت البورصة تعاملاتها،أمس، على انخفاض مؤشرها العام بواقع 233.8 نقطة ليبلغ مستوى 6.6048 نقطة بنسبة 72.3 في المئة. وقد تكبدت القيمة السوقية في يوم واحد 1?3 مليار دينار بالغة 34?9 مليار دينار.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 9.257 ملايين سهم تمت من خلال 11213 صفقة نقدية بقيمة 4.71 ملايين دينار وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7ر131 نقطة ليصل الى مستوى 4778?9 نقطة بنسبة 68.2 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 9.138 ملايين سهم تمت عبر 5005 صفقات نقدية بقيمة تسعة ملايين دينار .

كما انخفض مؤشر السوق الاول 8.283 نقطة ليصل الى مستوى 6692 نقطة بنسبة 07.4 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 119 مليون سهم تمت عبر 6208 صفقات بقيمة 4.62 ملايين دينار . وفي سياق متصل، بلغ إجمالي قيمة التداول خلال شهر ديسمبر 2019 وفقاً للإحصائيات الصادرة عن شركة البورصة 856 مليون دينار لعدد 4.15 مليارات سهم شملت تداولات الأفراد والصناديق الاستثمارية والمؤسسات والشركات وذلك لكل من فئة كويتي وخليجي وأخرى.

كما أشارت البورصة في تقريرها لشهر ديسمبر 2019 إلى أن اجمالي الحسابات الخاملة في البورصة بلغت 95.6 في المئة بنهاية ديسمبر 2019 بالغة 377.25 ألف سهم من إجمالي الحسابات النشطة وغير النشطة البالغة 394.4 ألف سهم.

جدير بالذكر أن سوق دبي اختتم تعاملات اليوم متراجعاً 3.06 في المئة عند النقطة 2684.24، فاقداً 84.85 نقطة عن الجلسة السابقة. وسجل السوق تداولات بقيمة 156.53 مليون درهم وزعت على 136.96 مليون سهم، عن طريق 2.72 ألف صفقة.

وتدنى المؤشر العام لبورصة قطر 2.14 في المئة ليختتم التعاملات عند مستوى 10286.31 نقطة، فاقداً 225.39 نقطة عن مستويات الخميس السابق. وسجلت تداولات السوق القطري 299 مليون ريال (82.91 مليون دولار، من خلال 122.88 مليون سهم، بتنفيذ 6.87 ألف صفقة. ووصلت التراجعات لسوق البحرين، إذ هبط مؤشر السوق العام 2.26 في المئة، فاقداً 36.37 نقطة إلى مستوى 1575.67 نقطة.

وبلغت تداولات السوق 700.12 مليون دينار 1,87 مليار دولار)، نفذت خلال 92 صفقة، و3.05 ملايين سهم. وسجل مؤشر مسقط 30 في سلطنة عمان أقل البورصات الخليجية تراجعاً بالختام بواقع 0.30 في المئة إلى النقطة 3992.88، ليفقد 12.18 نقطة. وبلغت سيولة السوق عند الإغلاق 408.83 آلاف ريال (1.06 مليون دولار، موزعة على 2.47 مليون سهم، من خلال 214 صفقة.

