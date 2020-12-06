الحذر يسيطر على القرارات الاستثمارية

مال وأعمال

اشار تقرير الى ان أسواق الأسهم العالمية أغلقت بشكل متباين بعد الارتفاع الحاد في عام 2019 حيث أدت المخاطر السياسية المتزايدة في الشرق الأوسط، في أعقاب الغارة الجوية الأميركية في العراق، إلى تراجع الأسهم العالمية وارتفاع أسعار النفط والذهب في نهاية الأسبوع وتزايد الحذر. وسجلت الأسواق الصينية مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي على خلفية التحفيز الذي قدمه البنك المركزي في البلاد، مطمئنة المستثمرين أن الحكومة ستضمن سيولة كافية وسط تباطؤ أوسع حسب ما جاء في تقرير الشركاء المتحدون للاستثمار. ارتفع سعر خام برنت الخام بنسبة 0.65% وهو الأسبوع الرابع على التوالي مدعوماً في المقام الأول بالمخاطر المتزايدة الناجمة عن الغارة الجوية الأميركية في العراق. وإقليمياً، كان الأداء الأسبوعي إيجابياً حيث أغلقت جميع المؤشرات الثمانية بشكل إيجابي. كان مؤشر عمان الأفضل أداءً إقليمياً حيث حقق مكاسب بنسبة 3.59% ، يليه أبوظبي بنسبة 0.99%. وقد تستمر الشكوك السياسية المتصاعدة في التأثير على مشاعر المستثمرين وتؤدي إلى تقلبات على المدى القصير. ومع ذلك فإن تحسين الأساسيات الاقتصادية والسياسة النقدية يمكن أن يظل داعماً لأسواق الأسهم على المدى المتوسط. وسوف يحوّل المستثمرون تركيزهم على الأرباح للوصول إلى استراتيجياتهم وبالتالي تهيئة أنفسهم وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيتوخى المستثمرون الحذر بسبب المخاطر المتزايدة في البيئة السياسية، وقد يؤدي المزيد من التصعيد إلى ضغط هبوطي في الأسهم الإقليمية.

