العقيل: 6 مشاريع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص

مال وأعمال

كشفت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم عقيل العقيل عن وجود 6 مشروعات مطروحة وفقاً لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشمل محطة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي والمدن العمالية ومحطة الخيران وتطوير وتوسعة منظومة الصرف الصحي في المنطقة الغربية لدولة الكويت وبناء وتشغيل سوق المزادات للمركبات.

وأوضحت العقيل أن مشاريع الشقايا ومحطة الخيران وتطوير وتوسعة منظومة الصرف الصحي وبناء وتشغيل سوق المزادات للمركبات لا تزال في مرحلة تعيين المكتب الاستشاري ، فيما تم تقديم العروض لمشروع المدن العمالية وآخر موعد تقديم العروض في 15 مارس 2020.

وبينت الوزيرة في ردها على سؤال برلماني أن عدد الشركات المرشحة أو المؤهلة للطرح في الاكتتاب العام للمواطنين بصفة شركة مساهمة عامة أو مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص حسب خطة التنمية الحالية عبارة عن شركة واحدة هي شركة أم الهيمان وسيتم طرح 50 بالمئة منها للاكتتاب العام للمواطنين بعد التشغيل الكلي للمشروع في 2020.

وحول الجدول الزمني لطرح تلك الشركات للاكتتاب العام ، أفادت الوزيرة أنه لا يوجد جدول زمني محدد للاكتتاب العام في الشركات المساهمة التي يتم تأسيسها لمشاريع الشراكة ، حيث يتم دعوة المواطنين لسداد قيمة الاكتتاب في أسهم الشركة بعد وصول مشروع الشراكة لمرحلة التشغيل التجاري الكلي.

