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بناء على معايير سلامة التشغيل

«الكويتية»: أوقفنا رحلاتنا إلى العراق منذ 4 أسابيع


أوضحت شركة الخطوط الجوية الكويتية بأن رحلاتها إلى مدينة النجف الأشرف في جمهورية العراق الشقيقة ، موقوفة منذ حوالي أربعة أسابيع بالتنسيق مع السلطات الحكومية المختصة.
وأشارت الكويتية ، في بيان مقتضب لها رداً على ما يتردد في مواقع التواصل الاجتماعي أن الشركة قامت بايقاف رحلاتها بناء على معايير سلامة التشغيل وسلامة ركابها الكرام وممتلكاتها التي تعمل بموجبها الشركة، وذلك منذ إندلاع أعمال العنف هناك، وسيستمر ذلك التوقف إلى حين استتباب الأمن من جديد هناك، علمًا بأن النجف الأشرف هو الوجهة الوحيدة التي تشغل إليها الخطوط الجوية الكويتية في العراق.


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