.. والشركة تقدم خصماً على التذاكر السياحية لذوي الاحتياجات الخاصة

مال وأعمال

أوضحت شركة الخطوط الجوية الكويتية أنها تمنح ذوي الاحتياجات 50% على تذاكر الدرجة السياحية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة من السعر الأعلى «سعر الآياتا» ، لافتة أنه في عام 2018 منحت الشركة ذوي الاحتياجات الخاصة خصومات على الدرجة الأولى ورجال الأعمال والسياحية بواقع 50 في المئة من السعر الأعلى «سعر الآياتا» أيضاً.

وأوضحت الكويتية في رد منها على سؤال برلماني أن فريقاً من ذوي الاحتياجات الخاصة قدم طلباً للشركة بمنح الخصم 50% على الأسعار المتاحة للجمهور، وحيث إن منح هذه الخصومات على تلك الأسعار سيؤدي إلى التأثير في إيرادات الشركة ، فقد قامت الشركة بمنح خصم 50 في المئة على الأسعار المتاحة للجمهور على الدرجة السياحية لكل فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافق واحد فقط.

