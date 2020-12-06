503 ملايين دولار إيرادات قطاع السياحة في الكويت

مال وأعمال

قفزت إيرادات السياحة في الكويت خلال تسعة الأشهر الأولى من 2019 بنسبة 69 في المئة على أساس سنوي. وحسب إحصائية مستندة إلى بيانات بنك الكويت المركزي أوردها «مباشر» ، بلغت إيرادات السياحة «السفر» في الكويت بالتسعة أشهر الأولى من 2019 نحو 152.1 مليون دينار (503.21 ملايين دولار)، مقابل 90 مليون دينار (297.76 مليون دولار) بالفترة نفسها من 2018. وسجلت إيرادات السياحة في الكويت نمواً على أساس سنوي بـ62.35 في المئة بالربع الأول من العام الماضي، و77.33 في المئة في الربع الثاني، إلى جانب 68.08 في المئة نمواً في الربع الثالث. ووزعت إيرادات السياحة في تسعة الأشهر الأولى من 2019 بين 55.2 مليون دينار في الربع الأول، و53.2 مليون دينار بالربع الثاني، و43.7 مليون دينار في الربع الثالث.

يُشار إلى أن إنفاق الكويتيين على السياحة الخارجية في تسعة الأشهر الأولى من 2019 ارتفع بنسبة 21.34 في المئة إلى 4 مليارات دينار، مقارنة بـــ3.30 مليارات دينار خلال الفترة المماثلة من 2018.

وحسب بيانات الهيئة العامة للخدمات المدنية، بلغ عدد سكان الكويت 4.82 ملايين نسمة في يوليو السابق، موزعة بين 3.40 ملايين نسمة غير كويتي، و1.42 مليون نسمة كويتي.

وطبقاً لبيانات بنك الكويت المركزي، سجل عجز حساب الخدمات في الربع الثالث من 2019 نحو 1.52 مليار دينار، مقابل 2.94 مليار دينار عجزاً نفس الربع من 2018، بتراجع 48.29 في المئة. وحساب الخدمات هو صافي قيمة المعاملات مع العالم الخارجي والمرتبطة بالخدمات فيما بين المقيمين وغير المقيمين، وتشمل خدمات النقل، والسفر، والاتصالات، والإنشاءات، وخدمات أخرى، إضافة إلى الخدمات والسلع الحكومية. وبشكل عام، سجل ميزان المدفوعات الكلي للكويت فائضاً في الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر السابق بقيمة 263.6 مليون دينار، مقابل عجز بـ476 مليون دينار بالفترة نفسها من 2018.

