تباطؤ نمو اقتصاد الأردن 1.9%

مال وأعمال

تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الأردني بالأسعار الثابتة، إلى 1.9 في المئة خلال الربع الثالث 2019، مقارنة بنفس الفترة من 2018. وسجل النمو 2 في المئة خلال الربع الثالث 2018، فيما بلغت نسبته 1.8 في المئة خلال الربع الثاني 2019، على أساس سنوي. وبحسب ما أعلنته دائرة الإحصاءات العامة (حكومية)، حقق قطاع الصناعات الاستخراجية أعلى معدل نمو خلال الفترة، بنسبة 7.4 في المئة، تلاه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية (3.4 في المئة). وقدرت الحكومة في مشروع موازنتها للعام الماضي، أن يحقق النمو ما معدله 2.2 في المئة بنهاية العام، بانتظار إصدارها رسميا خلال الربع الأول 2020.

