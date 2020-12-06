%75 من المهنيين يفضلون العمل ضمن فريق

مال وأعمال

كشف استبيان جديد أجراه بيت.كوم، عن ان حوالي ثلثي المهنيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (62,4 في المئة) بأنهم يفضلون الوظائف التي تتطلب العمل ضمن فريق، مقابل 7 في المئة فقط ممن يفضلون الوظائف التي تتيح لهم العمل بشكل مستقل.

وتُظهر النتائج أن العمل ضمن فريق والتحفيز هما عاملان أساسيان لتحسين أداء الموظفين والشركة على حد سواء، حيث يساهمان في تعزيز إنتاجية الأفراد عبر التعاون مع بعضهم البعض. وقد صرّح عدد كبير (94 في المئة) من المجيبين أن العمل ضمن فريق يؤثر إيجاباً على إنتاجيتهم، كما قال 70 في المئة أنهم يشعرون بتحفيز أكبر عند العمل ضمن فريق، فيما قال 84 في المئة أنهم يستمتعون بالعمل ضمن فريق إلى حد كبير. من ناحية أخرى، يعتبر 11 في المئة فقط من المجيبين أن العمل بشكل مستقل يحفزهم بشكل أكبر، بينما قال 2 في المئة فقط أنهم لا يستمتعون بالعمل ضمن فريق.

وتعليقاً على الاستبيان، قالت علا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في بيت.كوم: «يعتبر التحفيز العنصر الاكثر أهمية لتعزيز مشاركة الموظفين وتحقيق النجاح في الشركة. ويسهم العمل ضمن فريق في تحفيز الموظفين عبر إنشاء ثقافة تعزّز التعاون وتتيح لهم أداء مهامهم بشكل أفضل». وأضافت: «يقدم استبيان بيت.كوم لمحة عامة عن العمل ضمن فريق وتأثيره الإيجابي على مختلف الجوانب مثل الرضا الوظيفي والإنتاجية والتعلّم».

