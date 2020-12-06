مستثمرو العالم يحاولون التعايش مع صدمة الشرق الأوسط

مال وأعمال

تكالب المستثمرون على الأصول الآمنة ، لتتخذ اتجاهاً تصاعدياً على خلفية تصعيد في التوترات السياسية داخل الشرق الأوسط.

وحققت أصول الملاذات الآمنة مثل الذهب والسندات الحكومية مكاسب قوية اليوم مع ابتعاد المستثمرين عن الأسواق الخطرة كالأسهم.

كما كانت عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني والفرنك السويسري وجهة أخرى للمستثمرين مع حقيقة صعود العملة اليابانية لأعلى مستوى في 9 أسابيع مقابل الورقة الخضراء.

وشهدت في الوقت نفسه، العملة الأميركية مكاسب ملحوظة اليوم مع ضعف عملتي اليورو والجنيه الإسترليني ومع ترقب التوترات في الشرق الأوسط.

وتجاهلت الأسواق الآمنة والخطرة على حد سواء مراقبة التطورات الاقتصادية أو التجارية في سبيل التركيز على الأوضاع السياسية.

وتفاقم الوضع السياسي حدة في وقت مبكر من اليوم بعد الإعلان عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري في إيران على خلفية غارة جوية نفذتها الولايات المتحدة على مطار بغداد.

وقفز سعر العقود الأجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير بنحو 1.6 في المئة أو ما يعادل 24.60 دولاراً ليصل إلى 1552.70 دولاراً للأوقية.

كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بأكثر من 1.3 في المئة أو 20.42 دولاراً مسجلاً 1549.55 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة لسوق النفط، فإن سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس ارتفع بنحو 4.2 في المئة ليصل إلى 69.03 دولاراً للبرميل.

كما زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأميركي تسليم شهر فبراير بنسبة 4.1 في المئة مسجلاً 63.68 دولاراً للبرميل.

ومع وجود علاقة عكسية بين أسعار السندات والعائد على تلك الديون الحكومية، فإن عوائد السندات الحكومية تراجعت مع زيادة أسعارها على اعتبار أنها أحد أصول الملاذ الآمن. وتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لآجل 10 سنوات إلى 1.811 في المئة كما هبط العائد على ديون الحكومة الألمانية لنفس الآجل إلى -0.294 في المئة.

وفي نفس التوقيت، سجل العائد على سندات الحكومة البريطانية مستحقة السداد بعد 10 سنوات انخفاضاً إلى 0.723 في المئة كما هبط العائد على سندات الحكومة الإيطالية لآجل 10 سنوات إلى 1.341 في المئة.

وبالنظر إلى الأسواق الخطرة، فإن اللون الأحمر خيّم على البورصات الأوروبية كما تراجعت العقود المستقبلية للأسهم الأميركية.

ومن المتوقع أن يتراجع مؤشر «داو جونز» بنحو 1.2 في المئة أو 345 نقطة مسجلاً 28496 نقطة كما يتوقع أن ينخفض مؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» بنسبة 1.3 في المئة و1.5 في المئة على الترتيب.

وبالنسبة لمؤشر الدولار الرئيس والذي يتبع أداء الورقة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسة فارتفع بنسبة تزيد عن 0.2 في المئة ليصل إلى 97.060.

ومن جهة أخرى، ارتفع الين الياباني مقابل الدولار الأميركي بنحو 0.5 في المئة لتهبط الورقة الخضراء إلى 108.02 ينات، وهو أعلى مستوى للعملة اليابانية منذ أواخر أكتوبر الماضي.

