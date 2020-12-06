ارتفاع أسعار البترول والملاذات الآمنة مع أحداث المنطقة

النفط و الغاز

ذكر الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني ان عام 2019 كان مليئاً بمزيج من الاحداث المتباينة. حيث قامت البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة سعياً منها للحد من تباطؤ النمو الاقتصادي، في حين واصلت مسألة انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي في احداث حالة من انقسام الشعب البريطاني لينتهي الأمر بفوز ساحق لبوريس جونسون. كما صوت مجلس النواب لصالح عزل الرئيس دونالد ترامب، في حين شهدت وول ستريت اداءً قوياً وسجلت مستويات قياسية.

وأراد الرئيس دونالد ترامب أن ينهي العام على وتيرة ايجابية من خلال تصريحاته بأنه سيقوم بالتوقيع على «المرحلة الأولى» من الصفقة التجارية مع الصين في البيت الأبيض في الخامس عشر من يناير بحضور مسؤولين صينيين رفيعي المستوى. كما ذكر الرئيس الأميركي أيضاً في تغريدة أخرى إنه سيذهب إلى بكين في وقت لاحق لبدء محادثات «المرحلة الثانية».

وقد تم التوصل إلى اتفاق محدود بين واشنطن وبكين في 13 ديسمبر الماضي والذي يقضي بإيقاف الحرب التجارية بين الاقتصادين والتي تسببت في فرض رسوم على بضائع تتخطى قيمتها أكثر من نصف تريليون دولار.

وتضمن الاتفاق موافقة الولايات المتحدة على عدم فرض ضرائب جديدة على بضائع استهلاكية من الصين بقيمة 156 مليار دولار ووافقت أيضاً على خفض الرسوم الجمركية على بضائع بقيمة 120 مليار دولار التي تم فرضها في سبتمبر إلى النصف.

ومن جهتها، تعهدت الصين بزيادة وارداتها من الولايات المتحدة وخاصة السلع الزراعية، كما وعدت بتوفير معايير أفضل لحماية حقوق الملكية الفكرية.

هذا ولم يتم الإعلان عن الشروط المحددة للاتفاقية المكونة من 86 صفحة والتي تخضع حالياً للترجمة والمراجعة من قبل الجانبين.

من جهة أخرى، أشار مستشار البيت الأبيض بيتر نافارو إلى أن الانتهاء من «المرحلة الأولى» من الاتفاقية أصبح وشيكاً وأن « الصفقة أصبحت امراً مفروغاً منه». وصرح خلال مقابلة اجراها مع شبكة فوكس نيوز أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاقية «في أسرع وقت ممكن».

ارتباك الأسواق

وتعرضت الأسواق للارتباك بعد هجوم أميركي أسفر عن مقتل أحد كبار القادة العسكريين بإيران في غارة جوية مستهدفة على مطار بغداد. وأدى الهجوم إلى ارتفاع أسعار النفط وأصول الملاذ الآمن، حيث ارتفع سعر خام برنت بنسبة 4 في المئة وصولاً إلى 70.96 دولاراً للبرميل، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.4 في المئة إلى 63.30 دولاراً للبرميل.

واتبع الذهب نفس المسار التصاعدي مرتفعاً بنسبة 0.9 في المئة ليصل إلى 1542 دولارا للأوقية ليقترب بذلك من أعلى مستوياته المسجلة منذ أربعة أشهر. في المقابل، تراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية، التي تتخذ مساراً معاكساً لأسعار ادوات الدين السيادي الأميركي، بنسبة 0.05 نقطة مئوية إلى 1.835 في المئة فيما يعد أدنى المستويات المسجلة منذ ثلاثة أسابيع.

