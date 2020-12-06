الجبري: دعم الشباب وتطوير مهاراتهم

وطن النهار

أكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري اهمية دعم دور الشباب العربي من خلال توفير الامكانات وتطوير مهاراتهم وصقل قدراتهم باعتبارهم الحاضر الجميل والمستقبل المنشود.

وقال الوزير الجبري في كلمة امام الدورة (64) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة ان الكويت تؤكد حرصها دوما على ضرورة التنسيق والتشاور العربي في مجمل القضايا وتضافر الجهود والتضامن بين الحكومات ووزارات الشباب والرياضة في الدول العربية.

واضاف ان «الهدف من ذلك هو خلق بيئة محفزة تخدم تطلعات وطموح الشباب العربي واشراكهم في تحقيق التنمية المستدامة وحمايتهم من الارهاب والفكر المتطرف».

ولفت الى انه في ضوء توجيهات سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد بشأن ضرورة الاهتمام بالشباب ورعايته وتمكينه اطلقت وزارة الدولة لشؤون الشباب وبرعاية مجلس الوزراء (السياسة الوطنية للشباب).

وأوضح الوزير الجبري ان «هذه السياسة معنية بدراسة كل مجالات واهتمامات الشباب والعقبات التي تعيق طموحهم وابداعاتهم وسبل تذليلها ووسائل تمكينها والاستفادة من قدراتهم».

واشار الى انه تجسيد لذلك تم انشاء (المجلس الشبابي) الذي هو مجلس استشاري مكون من 36 شابا كويتيا من الجنسين «للمشاركة والمساهمة في صنع القرارات المتعلقة بفئة الشباب في شتى المجالات واقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بشؤون الشباب. ونوه في هذا السياق بمقترح مقدم من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باسم الكويت في اجتماع الدورة الـ73 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. وأوضح ان ذلك بالنظر الى ان الموضوع المقترح (تفعيل المشاركة الشبابية في المجتمع) يدخل ضمن اختصاص مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب معربا عن الامل ان يتم بحثهما ودراستهما وادخالهما حيز التنفيذ وفق الاطر القانونية.

وقال الوزير الجبري ان هذا المقترح يعد بمثابة اطار عام لعمل الهيئات الحكومية بحيث يتم على اساسه اعداد الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتلبية تطلعات وآمال الشباب بكل فئاته واهتماماته.

كما تقدم بمقترح للهيئة العامة للرياضة الكويتية بادراج بعض الموضوعات على جدول اعمال المكتب التنفيذي معربا عن الامل بأن يحوز على موافقة المكتب التنفيذي.

واعرب الوزير الجبري في كلمته عن سعادته لاجتماع المكتب التنفيذي على ارض الكنانة مصر وتحت قبة (بيت العرب) جامعة الدول العربية مثمنا الجهد الكبير المبذول لانجاحه وخروجه بتوصيات تصب في صالح شبابنا وتحقق تطلعاتهم وامانيهم.

وفي تصريح أدلى به الوزير الجبري لـ (كونا) في ختام أعمال الدورة الـ 64 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. قال الوزير الجبري ان المقترح الذي قدمته الكويت للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بشأن تفعيل المشاركة الشبابية في المجتمع «حظي باشادة كبيرة».

وكشف الجبري أن المكتب التنفيذي وافق على المقترح الكويتي وقرر تشكيل لجنة خاصة لمناقشته مبينا أنه تم ترشيح وكيل وزارة الشباب والرياضة ليكون ضمن أعضاء اللجنة لشرح كل تفاصيل المقترح الذي يعنى بهموم الشباب في المنطقة وآمالهم وتطلعاتهم.

وأشار الجبري الى نجاح «السياسة الوطنية للشباب» التي أطلقتها وزارة الدولة لشؤون الشباب الكويتية مؤكدا أن «بنود هذه السياسة لاقت اشادة من الأمم المتحدة وجميع الدول».

واضاف أنه تم خلال اجتماع المكتب التنفيذي شرح بنود «السياسة الوطنية للشباب» بالاضافة الى تزويد الدول العربية بنسخ منها للاستفادة من هذه التجربة الكويتية التي تم بالفعل تطبيق بعض بنودها في وزارة الشباب والرياضة.

الى ذلك رحب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور اشرف صبحي بمقترحات وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بشأن تفعيل المشاركة الشبابية في المجتمع.

وقال صبحي في تصريح صحافي بختام اعمال الدورة (64) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة التي انطلقت أول من أمس ان الوزير الجبري تقدم باكثر من اقتراح لتطوير ووضع منهجية للاستثمار في مجال الرياضة واعداد كوادر في ادارة المنشآت الرياضية.

واشار الى ان هناك العديد من الموضوعات التي تم تداولها والموافقة عليها مثل دراسة تجهيز اللوائح الفاعلة والعاملة للمكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب وتبني رؤية واحدة لمكافحة الارهاب لا سيما في الظروف الراهنة.

واوضح صبحي ان جدول الاعمال تضمن العديد من الموضوعات اهمها التبادل الزمني في استضافة دورة الالعاب العربية منوها بموافقة اعضاء المكتب التنفيذي على اسناد تنظيم دورة الألعاب العربية 2021 الى العراق.

واكد صبحي في الوقت ذاته اهمية عقد اكثر من اجتماع للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في العام نظرا لاهمية الموضوعات المطروحة في مجالي الشباب والرياضة.

