الأحكام القضائية لصالح «الشؤون» بنسبة %86

أعلنت وزارة الشؤون ارتفاع نسب الاحكام القضائية الصادرة لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية ضد الغير الى نسبة 86? منذ بداية العام الحالي 2019، مشيرة الى أن السبب يرجع لالتزام الوزارة وحرصها على العمل على المال العام والمصلحة العامة في احكام دورها الرقابي وفق الاسس والضوابط القانونية. وقالت الوزارة انها واكبت ارتفاع نسبة الاحكام الصادرة لصالحها بنسبة 90 ? فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بقطاع التعاون والجمعيات التعاونية، مؤكدة ان هذه النسب تكشف مدى تطابق قرارات الوزارة مع القانون والقرارات المنظمة لها. وأضافت: «ولا ينتقص من ذلك صدور احكام قليلة ضد الوزارة ولا يمكن التعويل على تلك الاحكام بخروج الوزارة بقراراتها عن حياد القانون حيث ان الوزارة تراعي حقوق كافة المتعاملين معها وتدرس قراراتها بعناية فائقة وفق الاطر القانونية وحسب سلطتها التقديرية التي رسمها لها القانون. وأشارت الى ان قرارات وزارة الشؤون الاجتماعية في مختلف القضايا لا تصدر عشوائيا بل تمر بعدة مراحل بدءا بتكييف الواقعة من حيث جسامتها وبحث القرارات المناسبة لها.