إنجاز تطوير شارع القاهرة نهاية العام القادم بمواصفات عالمية

وطن النهار

تتواصل الاعمال في مشروع تطوير شارع القاهرة بدءا من شارع المنصورية شمالا حتى دوار بغداد جنوبا حيث يهدف المشروع الى تسهيل الحركة المرورية من شارع بغداد الى الطريق الدائري الأول عبر شارع القاهرة.

وسيتضمن المشروع استحداث أربعة تقاطعات مزودة بنظام للاشارات الضوئية لربط المناطق السكنية ببعضها البعض مع تحديث وتحسين نظام الاشارات الضوئية الحالي الموجود بالتقاطعات القائمة على امتداد شارع القاهرة، بالاضافة الى انشاء سبعة جسور للمشاة عند مواقع محطات الحافلات.

وكانت وزارة الاشغال العامة اخذت في الاعتبار الأعمال التي تؤدي الى تطوير شارع القاهرة ليصبح ثلاث حارات في كل اتجاه واقامة نفق ما بين شارع القادسية وشارع كاظمة وكذلك المنطقة ما بين شارع حطين والمدخل المؤدي الى شارع المعتصم مع عمل طريقي خدمة على جانبي النفق، الى جانب الاحتياطات اللازمة لاستخدامات وسائل النقل الجماعي المستقبلية لشارع القاهرة والغاء جميع منحنيات الاستدارة الخلفية على امتداد الشارع وتطوير كل المداخل والمخارج وفق المواصفات العالمية المحدثة ومواصفات الطرق القياسية بالكويت. وتمت دراسة الربط بين المناطق المحاذية للطريق باضافة تقاطع مزود باشارات ضوئية وتوفير الحركة المرورية القادمة من شارع بيروت والمتجهة الى شارع الاستقلال من خلال طريق الخدمة على شارع القاهرة، اضافة الى عمل جسرين فوق الجزء المنخفض من شارع القاهرة لربط شارع بيروت مع طريق الاستقلال 30 عند تقاطع شارع القاهرة 35 مع شارع الاستقلال.

وكانت وزارة الاشغال العامة قد ابرمت اتفاقية انشاء وانجاز وصيانة شارع القاهرة بقيمة تبلغ نحو 105 ملايين دينار على أن يتم الانتهاء منه أواخر 2021، فيما كانت اتفاقية الاشراف على أعمال المشروع بقيمة بلغت نحو 4.6 ملايين دينار.

