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وطن النهار

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«الأشغال»: 1.819 مليون دينار مصروفات على 6 بنود


كشف تقرير عن تحقيق الميزانية الخاصة بوزارة الأشغال العامة عن زيادة في قيمة المصروفات باجمالي مليون و819 ألف دينار للصرف على 6 بنود رئيسة في ظل تعميم بند خدمات أخرى التي تجاوزت قيمته المليون دينار.
وكشف التقرير ان الوزارة زادت على ميزانية قطع غيار المعدات والأدوات الصغيرة 22 ألف دينار معللة الزيادة للحاجة الى ذلك. وبلغ اجمالي الزيادة على بند مواد وخدمات الخاصة بالحاسب الآلي 110 الاف دينار، اضافة الى اكثر من 400 الف دينار للماء والكهرباء و85 الفا اضافية للنقل والمواصلات، كما حددت الوزارة مبلغ 200 الف دينار لعقد مؤتمر الأشغال الثالث وتكاليف سفر الموظفين المكلفين بمهام خارجية و3 آلاف لوسائل الاعلام.


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