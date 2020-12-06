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رفع تخصيص شقق مدينة جابر الأحمد


اعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية رفع اولوية التخصيص على الشقق الحكومية في مدينة (جابر الاحمد) السكنية للسنة المالية (2019-2020) للطلبات المقدمة حتى 31 ديسمبر 2019. ودعت المؤسسة في بيان صحافي أمس المواطنين الراغبين في التخصيص على الشقق الحكومية في مدينة (جابر الاحمد) لـ520 شقة مراجعة المبنى الرئيس وفروعه الثلاثة التابعة لها اعتبارا من يوم الاحد المقبل. وقالت انها ستستقبل مراجعيها اثناء الدوام الرسمي في صالة خدمة المواطن بمبنى المؤسسة في منطقة (جنوب السرة) اضافة الى فروعها في منطقتي القرين والجهراء وفرع برج التحرير.


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