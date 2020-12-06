العوضي: اعتماد 15 ألف شهادة إعاقة مدى الحياة

وطن النهار

أعلنت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د. شفيقة عبدالرسول العوضي، عن عدد الاشخاص المسجلين في الهيئة الذين يعانون الاعاقات الشديدة، مشيرة الى انها بلغت بعد المراجعة والتدقيق 20 الفا و415 حالة.

وقالت العوضي في تصريح للصحافيين، أمس، انه تم مراجعة ملفات تلك الحالات بواسطة لجنة شكلتها الهيئة، مؤكدة انه نتج عن ذلك اصدار 8 آلاف 879 شهادة مدى الحياة، منوهة في نفس الوقت الى ان هيئة المعاقين اعتمدت 6 آلاف شهادة اخرى والآن في طور الاصدار، اي ان اجمالي الشهادات التي ستصدر تحت عنوان «مدى الحياة» 15 ألفاً و379 شهادة مدى الحياة، مؤكدة ان هذه الاجراء سيخفف على المعاق مشقة عناء الحضور للجان.

في جانب آخر، جددت الهيئة على حرصها على الاشخاص ذوي الاعاقة البسيطة، الامر الذي دفعها للتعاون مع جمعية صندوق اعانة المرضى لتوفير الاجهزة التعويضية لأبنائنا من الاشخاص ذوي الاعاقة السمعية البسيطة، وذلك لعدم شمولهم بأحكام نص المادة 44 من قانون 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتعديلاته.

وأوضحت ان المادة المعنية من القانون تسري فقط على الاشخاص ذوي الاعاقة المتوسطة والشديدة، معلنة عن قيامها باجراء تعديل هذا النص في مشروع تعديل القانون ليشمل الاشخاص ذوي الاعاقة السمعية البسيطة، ايمانا منها باستحقاقهم للاجهزة التعويضية ولحين دخول مشروع القانون حيز التنفيذ.

