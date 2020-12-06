«المهندسين» لسرعة إنجاز تطوير شبكات الصرف والطرق في الصباحية

أعرب أمين سر جمعية المهندسين م. فهد ارديني العتيبي عن الأمل في ان تسارع وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق الى انجاز ما بدأته من مشاريع تطوير للبنية التحتية في مختلف المناطق بالكويت، لافتا الى ان الصباحية واحدة من هذه المناطق التي لا تزال المعاناة فيها كبيرة جراء التأخر في تنفيذ تطوير واصلاح الطرق وشبكات الصرف والتمديدات بالمنطقة، موضحا ان وزارة الأشغال والجهة المعنية فيها ومنذ الصيف الماضي بدأت في العمل على صيانة وتطوير شبكات صرف مياه الأمطار الى انها لاتزال تراوح مكانها وأن نسب الانجاز في مختلف المشاريع متدنية وضئيلة جدا مما جعل الوضع غير مطاق بالنسبة لأهالي هذه المناطق، داعيا الوزيرة د. رنا الفارس الى التوجيه بالاسراع بانجاز المشاريع وخاصة التي يبدو واضحا التعثر فيها رغم اننا قاربنا على منتصف موسم الأمطار وأن كثير من المناطق ومنها الصباحية على سبيل المثال تبقى مهددة بالغرق جراء تأخر انجاز صيانة وتطوير البنية التحتية وفي حال هطول كميات كبيرة من الأمطار وهو امر متوقع خلال الفترة المقبلة. وقال العتيبي: وبمناسبة مناشدتنا هذه للمعنيين في الأشغال فاننا نجدد التنويه والتحذير من مغبة عدم تخصيص مسارات وتحديد مواعيد لمرور الشاحنات على الطرق السريعة مما يزيد من الحوادث التي نشهدها على هذه الطرق، داعيا المولى عز وجل ان يكون العام الجديد اقل حوادث من الأعوام السابقة التي شهدت ارتفاعا في الحوادث لغياب الرقابة المشددة على هذه الطرق ولعدم وجود مسارات خاصة بالشحنات.

