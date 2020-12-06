الثلاب: «تمكين الطفل» ينطلق 20 الحالي

وطن النهار

أعلنت رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية لدعم المخترعين الدكتورة فاطمة سالم الثلاب، اطلاق الجمعية بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأميركية برنامج (تمكين الطفل)، وذلك خلال الفترة من 20 الى 23 يناير الحالي، والذي يستهدف شريحة الأطفال من سن 7 الى 13 عاماً.

وأوضحت ان البرنامج يسعى الى تنبيه الوالدين الى ضرورة الاهتمام باكتشاف قدرات ابنائهم الابداعية، وعدم التركيز فقط على قياس مستوى ذكائهم، لأن تنمية القدرات الابداعية تقودهم الى التميز، مشيرة الى ان الدراسات تؤكد ان لدى كل طفل موهبة تختلف عن غيره، وهي قدرات حركية او فنية او عملية.

وذكرت الثلاب ان البرنامج عبارة عن حقيبة تدريبية تم تصميمها عن طريق الفريق الاستشاري والتدريبي للجمعية الكويتية لدعم المخترعين، وتم اعداد هذه الحقيبة بناء على خبراتهم في مجال تنمية القدرات الابداعية لدى الأطفال وتلبية حاجات الفئات المستهدفة، حيث يركز البرنامج على التطبيقات العملية والأعمال التدريبية لاكساب المعارف والخبرات والمهارات للأطفال المشاركين، لافتة الى انه تم فتح باب التسجيل للمشاركة في البرنامج مجاناً عبر الموقع الالكتروني للجمعية قبل اسابيع قليلة، وبدأت الجمعية في استقبال الراغبين في المشاركة وعددهم 30 طفلاً، اضافة الى عدد آخر ضمن الأسماء الاحتياطية حال اعتذار احد من المسجلين، لافتة الى ان برنامج (تمكين الطفل) معتمد من البورد البريطاني، حيث سيتم تقديم شهادة للمشاركين من قبل البورد البريطاني، اضافة الى شهادة تقدير من قبل الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والسفارة الأميركية.

وأشارت الثلاب الى ان البرنامج يتضمن مجموعة من الورش العملية سيتم تقديمها للأطفال بشكل مشوق يسهم في تنمية الابداع والابتكار لدى الطفل، وتعليمه كيف يفكر كمخترع، وكيف يأكل اكلا صحيا، اضافة الى تدريب الأطفال على صناعة المنتجات وتصميم الابتكارات بأيديهم، وتمكينهم من تطبيق فكرتهم عبر الطابعة (3D).

