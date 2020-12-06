اتحاد النقابات يدعو إلى التمسك بالوحدة الوطنية وتعزيز التلاحم

وطن النهار

دعا اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي الى التمسك بالوحدة الوطنية والاصطفاف وراء القيادة الحكيمة في ظل الاوضاع المحيطة.

واكد رئيس الاتحاد حسين العازمي في تصريح صحافي ان الحركة النقابية تراقب عن كثب الاحداث التي تحيط بالمنطقة وتدعو الى ضرورة تضافر الجهود والاصطفاف وراء القيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة تحت قيادة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي عهده الامين الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد. وشدد العازمي على ضرورة التزام الجميع سواء كانت قوى سياسية او منظمات نقابية او منظمات مجتمع مدني ومواطنين بكل ما يحفظ الوحدة الوطنية. واكد ثقة الحركة النقابية في السياسة الخارجية للدولة في التعامل مع مثل هذه الاوضاع بحنكة واعتدال.

