العرادة: مسيرة اتحاد عمال الكويت زاخرة بالإنجازات والمواقف الوطنية

وطن النهار

قال السكرتير العام للاتحاد العام لعمال الكويت محمد عبدالله العرادة في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر من العام 1967 تأسس الاتحاد، واليوم وبعد انقضاء اثنين وخمسين عاماً من ذلك التاريخ، نغتنم هذه المناسبة لنلقي نظرة سريعة الى الوراء فنجد تاريخاً مشرفاً مليئاً بالعطاء والتضحيات، زاخراً بالمواقف الجريئة والأعمال الجبارة، غنياً بالأحداث والنجاحات في الكثير من ميادين العمل النقابي، وصادقاً في الدفاع عن القضايا الوطنية لهذا البلد الحبيب وشعبه وطبقته العاملة.

وأضاف ان الاتحاد العام لعمال الكويت كان رائداً من رواد الحركة النقابية في المنطقة، وتميز منذ بداياته بالدفاع عن الديموقراطية النقابية والحريات النقابية والعامة، والانخراط في العمل الوطني، والكفاح في سبيل القضايا القومية العامة، والتضامن مع عمال وشعوب البلدان التي تتعرض للظلم والتعسف، وفي طليعتها قضية الشعب الفلسطيني وكفاحه ضد الاحتلال البغيض، مشيرا الى ان الاتحاد اعار منذ البداية اهتماماً استثنائياً للعلم والمعرفة، وللثقافة العمالية والتدريب النقابي، وذلك انطلاقاً من قناعته بأن الحركة النقابية الحديثة تعتمد على القيادات الواعية والمثقفة والمستنيرة، وقد انشأ لهذا الغرض معهد الثقافة العمالية عام 1972، اي بعد فترة وجيزة من تأسيسه، استناداً الى ايمانه بأن العمل الفكري الثقافي هو النصف المكمل للتجربة العملية، والاثنين معا يشكلان الركيزتين القويتين التي ترتكز عليهما القيادة النقابية الناجحة.

وعلى الصعيد الاعلامي، قال العرادة: اولى الاتحاد منذ انشائه اهتماماً خاصاً، بل استثنائياً بالاعلام النقابي، وأنشأ عام 1975 مجلة العامل التي كانت احدى طلائع وسائل الاعلام النقابي المطبوع في بلداننا العربية. وعمل على دفعها وتطويرها لترافق التقدم والتطور الحاصل في هذا المجال على الصعيد الداخلي والعربي والدولي، فاحتلت مركزاً مرموقاً بين المنظمات النقابية العربية، ووصلت الى مختلف بلدان الوطن العربي، ولعبت دوراً وطنياً كبيراً في مواجهة الظروف العصيبة التي مرت بها بلادنا في مطلع تسعينيات القرن الماضي، واستطاعت الصمود والاستمرار في الصدور طوال تلك الفترة، وكان لها دور بارز وفاعل في ايصال كلمة وموقف الاتحاد العام لعمال الكويت والطبقة العاملة والشعب الكويتي بأسره الى جميع اطراف الحركة النقابية العربية والعالمية، واستنهاض الرأي العام العمالي والنقابي العربي والعالمي، ضد الاحتلال ومن اجل تحرير الكويت، مبينا انه كان للمؤسسين وقدامى النقابيين موقعهم المميز على الدوام في جميع ميادين عمل الاتحاد العام لعمال الكويت، والاحترام الكبير الذي يكنه لهم الاتحاد للجهود والتضحيات الكبيرة التي قدموها للطبقة العاملة، والكنز الغني من الخبرة والتجارب والحكمة التي يحوزون عليها، فأوجد لهم كياناً خاصاً بانشاء لجنة المستشارين عام 1992 من اجل الاستفادة من آرائهم وارشاداتهم، والحفاظ على هذا الكنز الثمين في اطار منظم.

وأشار العرادة الى ان الاتحاد العام لعمال الكويت اولى اهتمامه لشؤون المرأة العاملة، انطلاقاً من قناعته بالدور المهم والكبير الذي تلعبه المرأة في الحياة الاجتماعية وفي الميادين الاقتصادية والاجتماعية على السواء، فهي نصف المجتمع، ونصف القوى العاملة ايضاً. وأنشأ منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي لجنة المرأة العاملة، من اجل تشجيع المرأة، من مختلف المهن والقطاعات وفي مختلف فروع العمل، على الانخراط اكثر فأكثر في صفوف تنظيماتها النقابية، ولكي تسهم بفاعلية في الأنشطة التي تقيمها النقابات على جميع المستويات، وتمارس دورها الطليعي في قواعدها العمالية، ضمن الأطر النقابية المنظمة، من اجل ان تفرض وجودها بصورة عملية اكثر فأكثر على هذه الساحة.

