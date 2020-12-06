«الميزانيات البرلمانية» كشفت سوءات «التعليم العالي»

وطن النهار

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لوزارة التعليم العالي بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي عن السنة المالية المنتهية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.

واضاف: ان اللجنة دعت إلى ضرورة تعزيز أوجه التعاون مع الجهات الرقابية سواء على مستوى تقريري جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة لتلافي تأخرها في الرد على الاستفسارات والمكاتبات الصادرة عنها، حيث تبين للجنة ايفاد ديوان المحاسبة بالمستندات المطلوبة بعد الانتهاء من أعمال فحصه وبعد الانتهاء من السنة المالية، ما حال دون القيام بدوره الرقابي على أكمل وجه، مشيرا الى أن الوزارة عزت ذلك الى طبيعة المعاملات التي تجريها الوزارة وتأخر ورود بعض المستندات من قبل المكاتب الثقافية بالخارج.

وأكد ان اللجنة شددت على ضرورة الاسراع في انجاز مشروع الربط الالكتروني ما بين الوزارة والمكاتب الثقافية بالخارج لتلافي ذلك التأخير اضافة الى العديد من الملاحظات التي شابت تسوية مصروفات المكاتب الثقافية منعا لتراكم أرصدة العهد وتسويتها أولا فأولاً.

واشار الى حرص اللجنة على ضرورة متابعة آلية تحصيل وزارة التعليم العالي لمستحقاتها عن مديونيات الطلبة المبتعثين داخليا وخارجيا نتيجة عدم الالتزام بضوابط صرف المكافأة الاجتماعية لهم وعدم تحديث بياناتهم ناهيك عمن تعثر دراسيا نتيجة عدة أسباب كالايقاف أو الفصل أو التجميد، وايجاد التغطية القانونية المناسبة لاسقاط مبالغ بعض المديونيات صعبة التحصيل نظرا لعدم توفر المستندات الخاصة والتي تخص سنوات سابقة تعود لما قبل الغزو.

وبين ان اللجنة كشفت عدم قيام وزارة التعليم العالي باجراء الدراسات الكافية لتحديد احتياجاتها الفعلية من الاعتمادات المالية وعدم قدرتها على تنفيذ برامجها وخططها وذلك لما تحقق من وفورات على مستوى الأبواب نسبة الى ما أدرج من اعتمادات اضافية على مستوى تلك الأبواب بأجمالي نحو 53 مليون والصادرة بموجب قانون وذلك لتسوية مصاريف المكاتب الثقافية عن سنوات سابقة وبشكل لا يستدعي ادراجها، حيث تبين عدم استغلالها بصورة سليمة في ظل وجود وفر في الاعتمادات المدرجة في الميزانية أصلا.

وقال: ناهيك عما أجرته الوزارة من مناقلات مالية بلغت 70 مناقلة مالية وبنسبة 84% من اجمالي بنود ميزانية وزارة التعليم العالي البالغ عددها 83 بندا، حيث بلغت اجمالي مبالغ تلك المناقلات ما يزيد عن 18 مليون دينار خاصة وأن بعض تلك المناقلات لم تستغل أيضا. واضاف: وناقشت اللجنة قضية ربط مخرجات التعليم بسوق العمل ودور وزارة التعليم العالي بربط خطة الابتعاث بالتخصصات التي تتسم بالندرة في ظل وجود خلل كبير على مستوى تغطية احتياجات الجهات أو تكدس العديد من التخصصات المشبعة بسوق العمل اضافة الى أن بعض تلك المخرجات حسب افادة الجهات الرقابية في اجتماعات سابقة تعاني من تدني مستوى الكفاءة وهو ما ينعكس بالسلب على الأداء الحكومي بشكل عام مع ما توصلت اليه اللجنة من غياب التنسيق في تقصي تلك الاحتياجات من الجهات المعنية.

وأكد ان اللجنة شددت على ما كانت تدعو اليه مرارا وتكرارا من المزيد من التنسيق الحكومي فيما بين الجهات التعليمية وديوان الخدمة المدنية في دراسة احتياجات سوق العمل وربطها بمخرجات التعليم لتتواكب مع احتياجات الدولة ومشاريعها الضخمة اضافة الى وقف التخصصات المشبعة في السوق ومنح المزايا التشجيعية للالتحاق في التخصصات النادرة واتخاذ خطوات لمعالجة هذا الجانب.

