الهاشم: أولوياتنا العنف الأسري وإسكان المرأة وتوظيف أبناء الكويتية

وطن النهار

اجتمعت لجنة المرأة والأسرة امس لانتخاب الرئيس والمقرر، حيث تمت تزكية النائب صفاء الهاشم لرئاسة اللجنة والنائب الحميدي السبيعي مقررا لها.

وقالت الهاشم في تصريح بالمركز الاعلامي في مجلس الأمة ان اللجنة حددت أولوياتها المتمثلة في العنف الأسري واسكان المرأة وتوظيف ابناء الكويتية.

وكشفت عن أن الانتهاء من تقرير العنف الأسري في انتظار التصويت عليه ورفعه الى مجلس الأمة، ومناقشة عدد من الاقتراحات بشأن اسكان المرأة والمرسوم الوزاري بشأن من تستحق السكن من الكويتيات. وأوضحت ان المرسوم وضع حلا لمعظم الحالات والفئات بعد اجتماعات مع الوزيرة السابق جنان بوشهري التي تشكر على اصدارها هذا المرسوم. وأضافت أن المرسوم شمل القرض الاسكاني الممنوح بغرض الترميم والتوسعة والتعلية بما لا يتجاوز 35 الف دينار على ان يكون السكن بحاجة الى الترميم وما شابه ولا يكون مؤجراً بالكامل. وأشارت الى ان الاجتماع تناول ما يخص توظيف ابناء الكويتيات، معتبرة أنه من غير المقبول أن يعلن وزير التربية عن شواغر 400 درجة وظيفية يتم توظيف الوافدين فيها بالرغم من حاجتنا للمعلمين أبناء الكويتيات. وعن اجتماع لجنة الميزانيات قالت الهاشم «اليوم كان هناك العديد من اجتماعات اللجان حيث حضرت اجتماع لجنة الميزانيات وتمت مناقشة الحساب الختامي لوزارة التعليم العالي بحضور الوزير، وطلبت منه التركيز على التنمية البشرية وعرضت مآخذي على مخرجات الجامعات الخاصة». وأضافت «أما آن الأوان ان تكون لدينا دراسة بشأن البعثات الداخلية والخارجية التي يستوعبها القطاع النفطي لاسيما اننا دولة احادية الدخل». وطالبت بالعمل على خلق جيل جديد خصوصاً في التخصصات المطلوبة التي تحتاجها البلاد، واغلاق التخصصات التي لا يحتاجها سوق العمل معتبرة أنها «لاتسمن ولا تغني من جوع انما فقط ارقام». وفي سياق مختلف قالت الهاشم «بالنسبة للرسالة التي وجهتها الى مجلس الأمة بشأن عدم حضور النواب لاجتماعات اللجان بالرغم من انهم حرصوا على الحصول على عضويتها، فوجئت بعدم ادراجها في جدول الأعمال، وسيكون لي موقف بالجلسة تجاه هذا الأمر لا سيما انه ستتم مناقشة استقالة الزميلين النائبين بدر الملا وصالح عاشور من اللجنة المالية». وفي شأن آخر طالبت الهاشم وزير الداخلية انس الصالح بالغاء القرار الوزاري رقم 957 لسنة 2019، الخاص بشؤون الاقامة وحرمان المرأة الكويتية من استقدام خادم وسائق الا بموافقة مدير شؤون الاقامة والسماح للوافدين بذلك، مؤكدة أن هذا القرار فيه صعوبات على الكويتية لاضطرارها للوقوف في الطابور للحصول على حقها. وحذرت الهاشم وزير الداخلية تحذيرا شديد اللهجة من المساءلة السياسية اذا لم يلغ هذا القرار الذي اعتبرته «القرار المسخ»، وأنها اليوم صرحت من على (البوديوم)، وان لم يستجب الوزير بالغاء القرار فسوف يكون موقفها من على المنصة.

