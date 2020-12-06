«التربية»: إيقاف الندب لعدم الإخلال بتوزيع المعلمين

وطن النهار

بينما يواصل طلبة الصف الثاني عشر تأدية اختباراتهم للفترة الدراسية الاولى، حيث يؤدي طلبة القسمين العلمي والادبي اختبار التربية الاسلامية، فيما يختبر طلبة التعليم الديني في مادة التفسير، أوقفت وزارة التربية، ندب الهيئات التعليمية في المدارس وذلك لضبط عملية الندب وعدم الاخلال بآلية توزيع المعلمين بما يضمن استقرار العملية التعليمية، مشيرة إلى أن النقل أو الندب تتم وفق ما تتطلبه مصلحة العمل وحسب الحاجة الماسة التي يقدرها قطاع التعليم. وحول الاختبارات، أكدت رئيسة لجنة ثانوية أم مبشر الأنصارية سناء العنزي أن عدد طالبات الصف الثاني عشر القسم العلمي بلغ 77 طالبة توزعن على أربع لجان، بينما بلغ عدد طالبات القسم الأدبي 48 طالبة توزعن على ثلاث لجان، مشيرة إلى أن أعمال اللجان وسير الامتحانات فيها يسير على أكمل وجه، وذلك نتيجة للتنسيق والتعاون الذي يتم مع منطقة الجهراء التعليمية وما خلص إليه الاجتماع الذي عقده مدير منطقة الجهراء التعليمية وليد بن غيث للوقوف على التجهيزات المعدة لاستقبال طلاب وطالبات الصف الثاني عشر، وقد تكللت الجهود بالنجاح. وأضافت العنزي أنه لا توجد ملاحظات من قبل الطالبات فيما يخص الامتحانات، منوهة إلى أن الجو العام للامتحانات يسير على ما يرام وبشكل جيد، معربة عن تمنياتها للطلاب بالتوفيق والنجاح. من جهته، ذكر رئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة بثانوية المباركية للبنين التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية ناصر النعمة، أن إدارة المدرسة حرصت على تنفيذ تعليمات وزير التربية وزير التعليم العالي بتهيئة الأجواء المناسبة للطلبة لأداء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول وفق اللوائح والنظم المعمول بها من قبل الوزارة. وأكد النعمة أن المدرسة قامت بالاستعدادات منذ الأسبوع الماضي بترتيب اللجان التي بلغ عددها 5 لجان امتحانات، أربع لجان للقسم العلمي ولجنة واحدة للأدبي، موضحا أنه تم تقسيم الطلبة حسب العدد وهم 430 متقدم للاختبار، منهم 203 طلاب من مدرسة السيف الخاصة بالقسم العلمي و155 طالباً بالقسم العلمي من ثانوية المباركية، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للاختبار بالقسم الأدبي 75 طالباً. وأشار النعمة الى أنه قد تم تعميم لوائح الغش على الطلبة المتقدمين للاختبار بجميع مرافق المدرسة، مؤكدا أنه منذ بداية الامتحان لم تسجل أي حالة غش أو حرمان بين صفوف الطلبة.

وأشار إلى وجود لجنة خاصة لذوي الاحتياجات وعددها طالبان، متمنيا من الطلبة المزيد من المثابرة والاجتهاد في الاختبارات القادمة.

من جانبه، قال الطالب متعب الخرينج بالقسم الأدبي إن امتحان مادة الفلسفة اليوم كان مرنا جدا وضمن منهج الكتاب المدرسي، مؤكدا أنه نظم وقته للمذاكرة والاستعداد للاختبار. واتفق معه الطالب راكان هايم بالقسم العلمي الذي أدى امتحان مادة الرياضيات، مشيرا إلى استفادته من فترة الإجازة بالأسبوع الماضي للمذاكرة والاستعداد للامتحان، مؤكدا أن جميع الأسئلة قد تم مراجعتها بالفترة قبل الامتحان وجميعها ضمن المنهج الدراسي.

