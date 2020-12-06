العنزي: «مزاولة مهنة الطب» في لمساته الأخيرة

وطن النهار

انتقد رئيس الجمعية الطبية الكويتية د. أحمد ثويني العنزي «التشهير» والهجمات التي يتعرض لها ‏الأطباء من حين لآخر في وسائل التواصل الاجتماعي ومن بعض ‏الاعلاميين، مؤكدا في الوقت ذاته بأن الأطباء يحظون بكل المجتمعات الراقية درجة عالية من الاحترام والتقدير باعتبارها مهنة «انسانية» و«نبيلة» هدفها السامي علاج المرضى وانقاذ حياتهم.‏

‏ونوه العنزي في تصريح صحافي بأن القيادة العليا ممثلة بصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد تدعم مهنة الطب، حيث أبدى سموه دعمه ‏وتقديره للأطباء ودورهم في الكويت ‏وذلك خلال لقاء مجلس ادارة الجمعية الطبية الكويتية مع سموه ‏العام الماضي، اذ شدد سموه على الأطباء ألا ‏يلتفتوا لمن يحاول التقليل من قدرهم، قائلا: «نحن نقدركم» كما سموه يقدر دورهم الانساني في دفع الخدمات الصحية والتي تمثل ركنا اساسا في تطور ونمو أي دولة ومجتمع، معبرا بذلك عمليا برعايته السامية ليوم الطبيب وكذلك لجائزة الشيخ صباح الأحمد للتميز الطبي والتي سميت باسم سموه. ‏‎وأشار الى أن الدعم من القيادة السياسية العليا هو تشريف يعكس المكانة العالية التي يحظى بها الاطباء في الكويت، موضحًا أن ما يثار من قبل البعض في «السوشيال ميديا» هي في الغالب بهرجات اعلامية واثارة بهدف التكسب دون دراية ونظر في تفاصيل الحالات المذكورة، و ذلك لا يعكس بأي حال مكانة الاطباء.

‏‎وبين العنزي ان الطب من العلوم الانسانية المحمودة وكما في الأثر، (لا أعلم بعد الحلال والحرام أنبل من الطب)، وفي بعض الدول يلقب الطبيب ب الحكيم كناية عن مكانة الطبيب العالية في المجتمع، كما ان دراسة الطب تتطلب سنوات طويلة جدا تفوق كثيراً من اي تخصص اخر لحساسية مهنة الطب.

‏‎وعن الأخطاء الطبية، شدد العنزي على أنها «مرفوضة»، لكن يعاني منها كل دول العالم بما فيها اميركا ودول أوروبا الغربية ولا توجد مؤشرات تزايدها في الكويت مقارنة بتلك الدول بشكل عام، وفي حال حدوثها وثبوت التقصير فالطبيب يتحمل جزاءه بعد التحقيق فقط، لا ان يتم التشهير فيه بسبب عدم ادراك الحيثيات الطبية الفنية الدقيقة، ما يشكل ظلما كبيرا حيث انه وحسب الاحصاءات 90 في المئة من قضايا ادعاءات الأخطاء الطبية لا يثبت فيها الخطأ وتكون اما مضاعفات محتملة ليست بيد الطبيب وذلك في أغلب الحالات او الأقل احتمالًا قصور مؤسسي، بل ان الجدوى العامة في منافع الطب كبيرة، علما بأن المؤشرات الأولية تظهر ان متوسط الأعمار في الكويت في تزايد وهو مؤشر حساس يعكس جدوى الخدمات الصحية بعيدا عن المغالطات الفردية. ‏وأوضح أن مستوى الخدمات الصحية في الكويت لا بأس به وفيها تغطية شاملة بدءاً بالتطعيمات الأولية بعد الولادة التي تصل نسبتها قريباً من 100 في المئة ما يحمي المجتمع من الأوبئة القاتلة وانتهاءً بارتفاع متوسط الأعمار، كما لا ننسى ايضا ان باب العلاج بالخارج مفتوح وبقنوات رسمية للحالات المستعصية.

‏‎وشدد على رفض الجمعية الطبية ثقافة هجوم «السوشيال ميديا» العمياء على الأطباء، داعيا الأطباء الى الترفع عن بعض التعليقات غير المسؤولة لأهداف الاثارة والشهرة، فالطبيب لديه من العلم والأخلاق النبيلة واحترام المجتمع له ما يكفيه ألا يلتفت لمثل هذه البهرجات التي قد تكون من جهلة، مطالبا بأن تتماشى القوانين المحلية مع قوانين الدول المجاورة والمتقدمة بتجريم «التشهير» ولكل الجهات بما فيها الصحية وغيرها، عبر قوانين تسنها الدولة ومعاقبة كل من تسول له نفسه بالتشهير سواء بالجسد الطبي او غيره ما يؤدي الى اهتزاز الثقة بالخدمات الصحية والخدمات الأخرى، خاصة ان باب الشكاوى مفتوح ومفعل وبشكل رسمي. وبين ان الكويت لديها كوادر طبية وطنية على مستوى عالٍ، وفي كل التخصصات تقريبًا ذوي مؤهلات عالمية ومحلية، واستمرار التعليم الطبي سواء بالمحاضرات اليومية وورش العمل والمؤتمرات الدولية الدورية ومشاركات الخبرات العالمية وغيرها وفي كل التخصصات وكل المجالات الصحية وهو أمر نشط جدا في الكويت ومشاهد وعلى مقاييس عالية بل وبلا مبالغة ننافس فيه أكثر دول العالم تطورًا في الطب. وتعتبر الكويت من اكثر الدول انفتاحا في المجال الطبي سواء عن طريق مشاركاتها الفاعلة بمنظمة الصحة العالمية وتوصياتها ممثلة بوزارة الصحة، وحتى الجمعية الطبية الكويتية التي ترأس اقليم اسيا والشرق الأوسط للجمعية الطبية العالمية، ناهيك عن المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية التي تأسست في الكويت على يد الدكتور الراحل عبدالرحمن العوضي ومازالت برئاسة الكويت، وفي الجمعية الطبية فقط يوجد تقريبًا خمسون رابطة طبية تخصصية معظمها ذات نشاط علمي بل وتوعوي كبير. كل ذلك يستحق التقدير لهذه الكوادر الطبية التي تسعى وباستمرار لرفع مستوى الرعاية الصحية في بلدنا الكويت.

