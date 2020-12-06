الدماك: مزارعنا قادرة على تعزيز الأمن الغذائي

وطن النهار

شدد رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين عبدالله الدماك على الدور الكبير للمزارع في تحقيق الاكتفاء الذاتي والامن الغذائي المطلوبين منها محليا خلال الفترة الحالية، سيما مع ما يشهده الوضع الاقليمي المحيط به من ظروف غير اعتيادية.

وقال الدماك في تصريح صحافي ان المزارع لها دور كبير في تعزيز الامن الغذائي، وتزويد الجمعيات والاسواق التجارية والشبرات بالمحاصيل النباتية على مدار الساعة، مؤكدا ان زيادة الدعم المخصص لها من قبل الجهات الحكومية هو ابرز مطالب الاتحاد، لضمان عدم المساس بالامن الغذائي وهجرة المزارعين او حتى بيع مزارعهم بسبب ضعف الدعم.

وذكر الدماك ان الفترة الحالية تشهد انتاج نحو 30 محصولا زراعيا بكثرة في المزارع شمال وجنوب البلاد، ابرزها الطماطم والخيار والباذنجان والفلفل البارد والحار والبطاطا والخس البلدي والمدور والزهرة والكوسا، منوها الى ان هذه الاصناف وغيرها تعتبر اساسية في موائد طعام المستهلكين يوميا، منوها الى ان بعض الجمعيات خصصت ركنا للمزارع الكويتي، كما شددت اخرى على ضرورة الشراء المباشر من المزارع والقضاء على الوسطاء، مبينا ان هناك تعاونيات خصصت مناديب لها تحضر يوميا لمزادات شبرات الخضراوات والفاكهة، سواء التابعة للاتحاد او شركة وافر.

واوضح ان «الشراء المباشر» من الجمعيات وحضور مناديبها الى مزادات شبرات الاتحاد، اسهم بشكل كبير في دعم المنتج الكويتي والمزارعين مناشدا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل غدير اسيري بتفعيل هذا الامر على جميع الجمعيات، حيث هناك بعض الاطراف التي لاتزال ترفض تعارض تنفيذه بسبب وجود بعض المصالح لاتزال ترفض تعارض تنفيذه بسبب وجود بعض المصالح. وذكر الدماك ان وجود مندوب اي جمعية في مزادات الاتحاد يضمن حفظ حقوق المزارعين والبيع باسعار معقولة على المواطنين، بحيث يتم حفظ حقوق الجمعية بوضع 10% كفائدة على اي صنف او محصول زراعي، وعليه فان الاسعار تكون متداولة، مؤكدا انه يقضي على الوسطاء والمحسوبية، مضيفا ان «ركن المزارع» تم اقراره في عهد الوزيرة هند الصبيح، ولكنه يعتبر منفذ تسويقي للمزارعين وليس حلا شاملا لهمومهم وتطلعاتهم بشأن تسويق وعرض محاصيلهم، مبينا ان عدد المزارعين يصل لنحو 6000 مزارع، في حين تسمح التعاونيات بعرض محاصيل ومنتجات 5 مزارعين في كل جمعية وبالتالي يصعب افساح المجال امام جميع المزارعين، لافتا الى ان دعم الامن الغذائي يتطلب زيادة دعم المزارع، لاسميا مع تزايد الكلفة المادية لانتاج المحاصيل فيها، وارتفاع اجور بعض الخدمات الحكومية المقدمة لها، كالكهرباء والماء. وبين الدماك في الختام ان الدعم الحكومي الحالي للمزارع لم يتغير منذ اعوام اي كما يقال محلك سر، وهو الذي يقاس بمعدل انتاج كل مزرعة على حدة، حيث زاد الايجار السنوي من 60 دينارا سنويا للمزرعة الى 327 دينارا، الامر الذي يتوجب فيه مراعاة ظروف الانتاج وكلفته على المزارع الكويتي.

