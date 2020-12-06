«أمنية» يستكمل جهوده البيئية

وطن النهار

أعلن مشروع «أمنية» البيئي عن وضع حاويتين بيئيتين لتجميع مخلفات البلاستيك، بالتعاون مع جمعيتي أبوحليفة وإشبيلية التعاونيتين، وذلك ضمن جهود ترسيخ الوعي البيئي المجتمعي، ومواجهة مخاطر التلوث، والمحافظة على بيئة البلد وصحة المواطن. وفي هذا الخصوص قالت المدير التنفيذي في المشروع سناء الغملاس في تصريح صحافي إنه تم وضع حاوية بيئية في القطعة الثانية بمنطقة أبوحليفة برعاية كريمة من أبناء المرحومة حصة عبداللطيف الجسار، لافتة إلى أن الحاوية وضعت بمحاذاة مدخل الجمعية لتكون بمتناول أهالى المنطقة، انطلاقا من إسهاماتهم المجتمعية. وأعربت عن الشكر والتقدير لدور وتعاون أعضاء الجمعية وبينهم منصور البداح، وفهد الخنين، ومحمد العجمي، إيمانا بدورهم التعاوني لتعزيز فرز النفايات من المصدر لتحقيق أمنية كويت جديدة.

