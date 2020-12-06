تحرير 5 مخالفات تشوين بمليون دينار

وطن النهار

نفذت إدارة السلامة في بلدية الأحمدي جولات ميدانية على عدد من الشركات بالمنطقة الجنوبية للـــتأكد من سريان رخصة السلامة وترخيص التشوين للشركات والحد من استغلال أمـــلاك الدولة. وقال مدير إدارة السلامة في فرع المحافظة م. الحميدي المطيري بان الجولات التى نفذها المفتشون أسفرت عن تحرير 5 مخالفات بقيمة مليون دينار لانتهاء تراخيص التشوين الخاص بتلك الشركات وقيامها باستغلال أراضٍ تابعة لأملاك الدولة. وأكد المطيري أن الحملات مستمرة ومكثفة لرصد جميع المخالفات واتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحقها على الفور بناء على توجيهات الادارة العليا في البلدية بتكثيف الحملات والتأكد من جميع التراخيص الممنوحة سواء تراخيص السلامة أو التشوين. وناشد أصحاب الشركات الالتزام بجميع اللوائح والانظمة التى سنتها البلدية والاسراع في استخراج جميع التراخيص اللازمة تجنبا للمخالفة والغرامة.

