الرومي: ما خفي في بعض المقاهي «أعظم»

مرصد النهار

اكد عضو المجلس البلدي عبدالله الرومي أن المجلس قام بدور كبير بعد مضي عام وأكثر على انعقاده، لافتا إلى أنه أقر العديد من المشاريع واللوائح المهمة في المجتمع.

وطالب الرومي في حوار صحافي خاص مع النهار بتثمين ثلاث قطع في منطقة السالمية 2،4،13 لتصبح استثمارية على غرار القطع الأخرى، مؤكدا أنه سيسعى لمتابعة تثمين هذه القطع، كما طالب بإزالة جميع المدارس الخاصة في منطقة سلوى وما تسببه من اختناقات مرورية.

وقال إن أعضاء المجلس البلدي يحترمون قوانين ولوائح مجلس الوزراء الخاصة بتسمية الشوارع والميادين بأسماء شخصيات لها دورها في المجتمع الكويتي، موضحا أن ما يتقدم به الأعضاء من شخصيات تستحق التكريم، كما تطرق الرومي إلى العديد من التفاصيل المهمة التي تتعلق بعمل المجلس البلدي أو الجهاز التنفيذي في البلدية.. وإليكم التفاصيل:

? كيف تجد أداء اعضاء البلدي وانجازات المجلس بعد مرور اكثر من عام؟

? المتابع لنشاط وهمة الأعضاء في المجلس 16 سيجد ان الـ16 عضوا متساوون في الانجازات ومتعاونون في تقديم الاقتراحات وانعقاد اللجان والمشاركة في الجلسات الرئيسة، ليس لانهم زملائي فقط بل نحن عائلة متكاملة تعمل لمصلحة الدولة، والدليل ما تم اقراره من مشاريع ومقترحات ولوائح.

? هل نستطيع القول بـ أنه يعتبر من أفضل المجالس البلدية؟

? لا أجزم انه من أفضل المجالس البلدية لكن الكفاءات الشابة الوطنية تعمل بإنجاز وإخلاص، ولا أقلل من المجالس البلدية السابقة بل احترم مشوارها وتاريخها، لكن في المجلس الحالي استطعنا تقديم رسما بيانيا لإنجازاتنا خلال فترة ملموسة واعتقد ان المواطن والجهات الحكومية شهود عيان على النشاط الذي نقوم به كذلك ما تم اقراره او تخصيصه من أراض او مقترحات مهمة تدعم نشاط أعضاء البلدي.

قطع السالمية

? في بداية مشوارك كعضو بلدي طالبت بتحويل ثلاث قطع في منطقة السالمية 2،4،13 الى استثمارية، فما السبب في هذه المطالبة والحرص على التحويل؟

? غالبية القطع في منطقة السالمية محولة من سكني الى استثماري او تجاري منذ سنوات طوال، الا الثلاث قطع المذكورة تعتبر مظلومة ولم يحسم قرار تحويلها حتى الآن، خاصة انها سكن خاص والسالمية بذاتها تعتبر منطقة تجارية، لذلك طالبت أن يتم تثمينها من الدولة.

? قمت بمتابعة ظاهرة العزاب قبل بداية الحملات الميدانية في منطقتي سلوى والرميثية والسالمية؟

? منطقة سلوى من عام 2013 أصبحت قبلة للعزاب وأصبحت الزحمة سمة رئيسة فيها، فالغالبية بدأت تقسم بيوتها السكنية وتقوم بتأجيرها على العزاب في المنطقة، لذلك ذوقيا ومراعاة لخواطر الاهالي قمت بجولة ميدانية مع البلدية لتلمس المعاناة على أرض الواقع، ونحن كمجتمع محافظ نرفض وجود الظواهر السلبية في مناطق السكن الخاص، وقمت حينها بثلاث جولات في هذه المناطق ولم يقصر مدير عام البلدية المهندس احمد المنفوحي الذي قام بتشكيل لجنة متابعة لمكافحة ظاهرة العزاب في السكن الخاص والنموذجي برئاسة نائب المدير العام لشؤون محافظتي الفروانية ومبارك الكبير المهندس عمار العمار، الذي أجتهد في الحد من هذه الظاهرة ومعالجتها في جميع المحافظات، وأصبح لديهم رقم خاص يتابعون من خلاله تفشي هذه الظاهرة ومعالجتها ميدانيا.

تأخير وتعقيب

? كان لك تعقيب في إحدى الجلسات على تأخر ردود الجهاز التنفيذي في البلدية فيما يتعلق بأسئلة الاعضاء ومقترحاتهم..؟

? نحن نقدر دور الجهاز التنفيذي ونشاطه وأهميته، لكن نحتاج ردوداً عاجلة وصريحة تبين مدى الاهتمام لديهم، لكن نفاجأ كـ أعضاء أن الردود تأتينا بعد تسعة أشهر على أسئلة صريحة، لذلك نحن من الطبيعي نتناسى صيغة السؤال والمقترح وإشكالية تأخير البلدية تضعنا في حرج مع المواطنين لأننا نمثلهم في المطالبة بحقوقهم، لذلك اطالب البلدية ان تضع آلية سريعة للردود على اعضاء البلدي على الاقل شهرين.

? طالبت بتسوير مقبرة العوازم في منطقة عشيرج؟

? ما جعلني اطالب بتسويرها ان المقبرة لا سور لها او أسلاك تحدد جغرافيتها علما بأن هناك مرورا للسيارات في المقبرة، لذلك قامت البلدية بالموافقة واتخذت الاجراءات بتسويرها، كما طالبت بتسوير قصر غربة العوازم في جزيرة ام النمل، وكنت اتمنى أن يتم تسميتها جزيرة الغربة العوازم وليس ام النمل.

شيشة المطاعم

? كنت من الداعمين لمنع الشيشة في المطاعم في الاقتراح الذي تقدم به العضوان حمدي نصار ومحمد الرقيب؟

? نحن طالبنا بمنعها لوجود تداخل في الامر لا يعقل ان تضع في الاستثماري ادوارا متقاربة شركة او بنك وبجانبه مقهى او لجنة خيرية، ونحن لا نرفض او نمنع المقهى او الشيشة بل في تحديد المكان وضوابطه، وايضا هناك خوافي عظمى في بعض المقاهي ولا نريد ان نتطرق للفساد، مهما كانت التراخيص مختلفة علينا اختيار المكان، على الاقل نضع الشيشة في الدور الارضي بحيث تبتعد عن الشركات او البنوك او غيرها.

? طالب عدد من أعضاء البلدي بتعديلات على قانون البلدية 33/2016 حيث ان هناك مثالب واضحة في القانون؟

? نحن لا نبحث عن مصالح شخصية او منافع، كل ما نريده كأعضاء مصلحة الدولة اولا واخيرا، ومطالبات الاعضاء بتعديلات القانون لوجود قصور قد لا يخدم المصلحة العامة،لذلك ننتظر ما يتم العمل عليه في قانون البلدية 33/2016.

لجان

? كيف تجد عمل اللجان في البلدي ونشاطها؟

? في كل اسبوع تقريبا تنعقد أربع لجان تبحث كل مشاكل المحافظات والمشاريع والمقترحات، بالاضافة للجان الفرعية او كانت المالية والقانونية او الفنية او شئون البيئة او غيرها، وعملها ينصب في المصلحة العامة، فضلا عن كمية الورش التي يتم من خلالها استدعاء الجهات الحكومية، والتباحث في ايجاد الحلول لكل ما يطرح في البلدي.

? دائما ما نسمع أن المجلس البلدي بوابة عبور للدخول في مجلس الأمة.. ما تعليقك؟

? كل شخص لديه طموح أن كان في المجلس البلدي او الأمة، وانا احاول ان اضع بصمة واضحة في كل مكان أتواجد فيه، وقبل فترة اعلنت ترشحي رسميا لانتخابات مجلس الأمة القادمة.

? كان لك مطالبة في افتتاح مستوصف في منطقة سلوى هل من جديد حيال هذا الجانب؟

? تم افتتاح المستوصف الجديد في المنطقة بعد عدة خطابات من أعضاء أمة وبلدي كانوا قبلي اجتهدوا في هذا الجانب، لكن حينما عملت اكثر من ندوة تتعلق في المستوصف وخاطبت وزير الصحة بأن سلوى منطقة منكوبة على مستوى الخدمات الصحية وتواجد العزاب، تمت الموافقة والافتتاح للمستوصف الذي يخدم أربع قطع في المنطقة.

? كيف تجد جدول اعمال لجنة حولي في المجلس البلدي بما أنك رئيسا لها؟

? كل اللجان مثلما ذكرت تعمل في الشكل الصحيح، لكن لجنة حولي أسرع لجنة ولا يوجد فيها تأخير، خاصة ان كل مقترحات المواطنين والجهات والشركات يتم إقرارها حسب توافر المعطيات وتوافق الاعضاء لاسيما اننا ننظر لمصلحة الدولة فوق كل شيء ولو تم التفضيل بين إنجاز معاملة المواطن والشركة لفضلت المواطن أولا.

المدارس الخاصة

? كان لك تعقيب على المدارس الخاصة في منطقة سلوى؟

? قدمت أكثر من سؤال واقتراح يتعلق في هذا الجانب وطالبت بإزالة جميع المدارس الخاصة في منطقة سلوى، خاصة ان المنطقة ذات كثافة سكانية عالية واستندت على قانون تم إقراره في عام 1983، تمنع المدارس الخاصة في السكن الخاص، وتم العمل بالقانون ولكن استغربت ان احدى المدارس قامت بالتوسعة وهذا الشيء يعتبر مخالف، وقريبا سأتقدم بمقترحات لوزارة التربية ان هناك بعض المدارس في منطقة السالمية غير مستخدمة ولا يتواجد فيها طلاب وتم تأجيرها لبعض الجهات، لذلك اتمنى ان يتم احصاء المدارس وتأجيرها على ملاك المدارس الخاصة بدلا من إنشاء وتوسعات لمدارس في منطقة سلوى فالمنطقة لا تتحمل الإنشاءات أكثر، واتمنى أن يصدر قانون وتزال المدارس الخاصة في سلوى.

? هل انت متفائل بأن الاعضاء سينجزون كل ما لديهم لارضاء المواطن اولا؟

? هذا شيء لا غبار عليه، خاصة اننا في اللجان نجلس ثلاث او خمس ساعات من اجل اقرار المواضيع المستحقة، كما انه في احدى الجلسات الرئيسة استمررنا في مناقشة إحدى اللوائح لما بعد المغرب، وهذا يؤكد أننا نعمل لمصلحة الدولة، ومن اجل رؤية واضحة واعتقد أننا كاعضاء عملنا بصمة خلال العام الأول للمجلس البلدي واتوقع المزيد في الجلسات الاخرى.

? هناك مطالبات واقتراحات بشكل دائم من اعضاء البلدي لتسمية بعض الشوارع والميادين بأسماء شخصيات، هل باعتقادك ان الجميع مستحق لهذه الخاصية؟

? في المجلس البلدي نحترم قوانين ولوائح مجلس الوزراء وما يراه مناسبا، وما نطرحه جميعا هي اسماء لشخصيات مستحقة أثرت المجتمع بمواقفها ووقفاتها، لذلك تجد نطرح اسماء شهداء ورموز دولة ورجالا لهم الحق في تدوين مسمياتهم في ميادين الدولة وشوارعها، والى الان مازالت تحفظ هذه الاقتراحات الى ان يتم وضع آلية جديدة من قبل مجلس الوزراء، وثق تماما اننا لا نطرح الاسماء لمجرد الفزعة بقدر ما كانت لها بصمة وتاريخ، ويجب الا نتجاهل دور هؤلاء الشخصيات المجتمعية.

العزاب

? كيف تجد دور البلدية خاصة بعد تطهير مناطق السكن الخاص من ظاهرة العزاب وحملات نظافة المحافظات وتهيئة جليب الشيوخ وتنظيم المخيمات؟

? لا أحد ينكر دور مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي ونواب المدير العام المهندسين فيصل صادق وعمار العمار وفهد الشتيلي وكل المديرين الذين يعملون معه في الإدارة او بلديات المحافظات وكذلك الموظفون، حيث وضعوا بصمة واضحة في معالم البلدية، فالجهد وجدول العمل اليومي الذي يقومون به واضح للعيان، ولو عدنا بالذاكرة خاصة في احداث امطار العام لعرفنا ان لدينا كفاءات في البلدية نفتخر بهم وما قاموا به خلال فترة وجيزة، ونحن في البلدي ندعم الجهاز التنفيذي في البلدية وما يقوم به، ولا ننسى دور الوزير السابق فهد الشعلة مع المجلس ومتعاون جدا بخصوص ما يتعلق في المجلس البلدي.

? كيف تجد تعامل الاعضاء فيما بينهم في المجلس البلدي؟

? يكفي أن الله أكرمنا برئيس مجلس بلدي متعاون جدا وهو الأخ أسامة العتيبي الذي يقوم بالتوجيه ويخدم جميع الاعضاء ويقدم النصائح ويطالبنا بالمتابعة الاولية للمعاملات المتعلقة بالمواطنين وإنجازها بأسرع وقت، أما اخواني الاعضاء فهم على قلب واحد وهدفهم المصلحة العامة للدولة.

? هل من شكر خاص في نهاية اللقاء؟

? الشكر موصول لمدير المالية والادارية فهد الرغيب على تعاونه وحرصه على راحة الموظفين، وكذلك موظفو الرقابة الهندسية والازالات وإدارات السلامة التي تم ايقاف البدلات عنهم، حيث قمنا بمخاطبة البلدية وارسلت خطابات لديوان المحاسبة والخدمة المدنية، بإعادة علاوة بدل التنقل او الضبطية التي تم ايقافها عن ما يقارب 500 موظف وهي علاوة مستحقة، حيث انهم يقومون بإنجاز مهام البلدية في سياراتهم الخاصة، وشكر خاص لجريدة النهار ودورها في ابراز دور اعضاء البلدي.

