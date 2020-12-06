هكذا سيحمي الصينيون الخليج

آراء

أدى تناقل خبر مقتل اللواء قاسم سليماني الى انقسام الرأي العام المحلي والعربي ما بين مؤيد ومعارض، حيث تحول الجميع لمحللين سياسيين يتحدثون على ضغوط الانتخابات الأميركية القادمة على الرئيس الأميركي، وآخرين محذرين من انفجار حرب عالمية اقليمية على الصعيد الأميركي- الإيراني، إلا ان الأمر باعتقادي يتجاوز التأييد والرفض، ويتعلق بمصير ومستقبل هذه المنطقة التي كتب عليها ان تعيش في ظل اعادة انتاج الأزمات وتدويرها إلا أن كل ذلك يجعلها اكثر قذارة وتخريبا وكارثية، فبعد ظهور ارهاصات جديدة جاءت نتيجة مرور الموجات الشعبوية التي اجتاحت العالم اجمع سواء في اوروبا او الولايات المتحدة الأميركية، والتي بفعلها دفعت لصعود قوى جديدة على المسرح الدولي اهمها الصين ومن ثم روسيا، بدأت العديد من الدول بالمطالبة بالتعاون الاقتصادي الدولي وعالم متعدد الأقطاب كوسيلة ناجعة لمواجهة كوارث ودمار الحروب التي ارغمت جميع القوى العالمية بما فيها الولايات المتحدة الأميركية للتجاوب معها على طريقتها الخاصة من خلال سياسة العصا والجزرة مع كل خصومها وشركائها كالصين وكوريا الشمالية وكندا واستراليا وحتى الاتحاد الأوروبي.

بل ان الصعود الصيني في الخليج جاء بدعوة اميركية مفتوحة كما حدث في السابق حينما دعا الرئيس الأميركي باراك اوباما روسيا لتسهم في انقاذ المشهد السوري بعد فشل سياسته في القيادة من الخلف، اتى الرئيس دونالد ترامب مع سياسة المواجهة لدعوة الصينيين وكل الشركاء الآسيويين للمساهمة في حماية أمن الخليج كونهم القوى الرئيسة المستفيدة من البترول الخليجي، فأميركا غير معنية بحماية امدادات البترول لقوى تنافسها اقتصاديا على المسرح الدولي، وقد تبعت تلك الأحداث موجة من المظاهرات الجديدة لاسيما في لبنان والعراق وكلاهما يعيشان وفق نظام طائفي ينعكس بشكل واضح على دستور البلاد ونظامها السياسي، حيث عبرت تلك المظاهرات عن نضج سياسي جديد يطالب بتغيير كامل النخبة السياسية ورفض النظام الطائفي الذي انصب لصالح افراد على حساب بقية الطوائف والشعب بأكمله.

نقول بعد ذلك التحول على صعيد المشهد الدولي لصالح التعاون الاقتصادي ونضج الرأي العام العربي الذي يطالب بتجاوز السياسة الطائفية والمطالبة بمدنية الدولة، جاء اغتيال قاسم سليماني، ليكون بمثابة ورقة تستفيد منها الكثير من الدول بما فيها إيران التي تسعى إلى تخفيف الضغط الشعبي في الداخل الإيراني بفعل ضغوط الحظر ودعم النظام الإيراني لمواجهة العداء الأميركي، كما جاء لتغيير المشهد العراقي الذي بدأ يسير باتجاه وضع دستور جديد ودولة مدنية لدولة سوف تدخل مجددا بالصراع الطائفي، كذلك ستكون دول الخليج هدفا سهلا للارهاب بفعل تواجد القوى الأميركية فيها. كل ذلك سوف يتم تحت شعار «الثأر لسليماني»، وفي ظل تلك التحديات، سيأتي الدور الصيني للمساهمة في أمن الخليج كما طالب بذلك الأميركان، فكيف سيكون شكل الخليج وشكل تلك الحماية؟

