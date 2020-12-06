«أزمة وتعدي»

آراء

يا الله كيف تتسلل مشاعرنا لتغطي الحقيقة وخصوصاً تلك المرتبطة ببعد مذهبي أو عرقي وكيف تتخفى لتنتقل بسهولة وتعبر القارات والحدود لتحط في أي مكان تريده؟ في لحظة تسابق السياسيون على الحدث ليحطموا الباب في وجهنا ويعلنون مرة أخرى تقزمهم أكثر رغبة بحصد الاصوات خصوصاً وأننا على أبواب عام جديد وانتخابات جديدة ينتظرها من فشل في دوره الدستوري لعله يستطيع محو دوره البرلماني والسياسي عبر استخدام هذه الأمور.

على مستوى الوظيفة والدور التشريعي للبرلمان فلا انجاز يذكر إلا صراعات واختلافات لا دخل لها بما يريده الناس ويعانون منه في معيشتهم ويمنع أحلامهم وطموحاتهم، ترك البرلمان دوره وتفرغ ليشارك الرأي العام الآني توجهاته وتفاعلاته نحو قضايا اقليمية وأحداث وينفخ بها غاز الفشل ربما تغطي بظلها عورته التي يكشفها أي رصد حقيقي للإنجازات.

لا نلوم الناس وهم يشاركون اراءهم تجاه أي حدث اقليمي وان كان له بعد ديني أو عرقي ، فالناس بالنهاية يتفاعلون بحدود طاقاتهم ما دام التأثير ليس رسميا وليس له إلا بعض الوقت ليمر بسلام، لكن السياسيين يعرفون خطورة التفاعل وتلقي هذه الأحداث واستخدامها ، ويتناسون حقيقة المشهد الكويتي وحرج اللعب بالنار خصوصاً في هذه الأوقات وهذا النسيان لا يعفيهم من المسؤولية.

الكويت البلد الصغير الذي على ساكنيه ان يعوا أنهم في هذا الموقع الجغرافي لا يمكن أن يكونوا إلا متوازنين بين أطرافه، وكما أن موقع الكويت جغرافيا له خصوصية سياسية تنعكس في توجهات الدولة، فمساحتها ومكونات شعبها وإرثها وتنوعها العرقي والمذهبي تلزمنا بالاعتراف بهذه التنوعات والنأي بها عن أي دور سياسي واستبدالها بهموم وآمال مشتركة تجمع ولا تفرق.

والاعتراف الأكبر الملزم لنا ولكل سياسي، هو أن وجود التنوعات ثابت ولا يمكن التفكير في يوم من الأيام بجعل الجميع أصحاب توجه ورأي واحد، وأن التعايش والقبول بالآخر هو طوق النجاة لنا وأن تجاوز هذه الاختلافات والاهتمام بمشاكلنا التي يواجهها الجميع هو السبيل لتقدمنا، وان تجار الأزمات ينتظرون أي لحظة ليستثمروها في تمثيل الناس والتمثيل عليهم بعد ذلك، وأن الطائفية والعرقية ومن يمثلها ما دخلت من باب إلا ودخل معها الفشل والفناء من كل الابواب والشبابيك. تفاءلوا

