اللجنة المالية «طار بالهوى شاشي»

آراء

وفقا للمعلومات التي تنتشر هذه الأيام فإن بعض أعضاء اللجنة المالية في مجلس الأمة يعتزمون التقدم باستقالاتهم من اللجنة، والسبب عدم حضور بقية النواب الأعضاء في اللجنة لأكثر من ثلاثة اجتماعات مما أدى إلى إلغاء هذه الاجتماعات، وفي الوقت الذي كان المواطنون ينتظرون فيه قرارات مصيرية من اللجنة مثل تلك المتعلقة بالمتقاعدين الذين مازالوا ينتظرون تنفيذ الوعود النيابية منذ أشهر لإيجاد حلول توافقية مع الحكومة بخصوص فوائد الاستبدال، بالاضافة الى تخفيض قيمة القرض الحسن وزيادة الرواتب وغيرها.

إنه لأمر غريب من أعضاء اللجنة المالية بالنسبة لعدم الحضور او استقالة بعض اعضائها خاصة وان الحكومة كانت موافقة على بعض القرارات بالنسبة للمتقاعدين مثل زيادة مبلغ القرض الحسن الى 12 ضعف الراتب مع تخفيض القسط من 25 في المئة من الراتب الى 10 في المئة، لكن مع هذه المواقف والتصرفات التي رأيناها من بعض النواب الأعضاء في اللجنة كل هذا «طار بالهوى شاشي».

مثل هذه الأمور تجعل النواب يضعون أنفسهم وخاصة اعضاء اللجنة المالية في خانة الشك بالنسبة للمواطنين الذين يرون من خلال هذه التصرفات والمواقف أن كل ما يدور في أروقة وجلسات مجلس الامة ضحك على الذقون، ولهذا فإن أعضاء المجلس مطالبون بان يتَّحدوا ويتعاونوا كما حدث في جلسة التصويت على لجنة التحقيق بتزوير الجناسي وأن يوفوا بوعودهم التي وعدوا بها المواطن فالمجلس يعيش دور انعقاده الأخير والكل يعلم مدى أهمية مثل هذه القرارات.

يبقى السؤال الذي يطرح نفسه ويبحث عن إجابة شافية.. هل عدم حضور اجتماعات اللجنة المالية أو العزم على تقديم الاستقالة من قبل بعض أعضائها أمر مدبر ومخطط له مع الحكومة؟ أم أن الأمر غير ذلك؟ هل من مجيب يا نواب الأمة وخاصة أعضاء اللجنة المالية فالكل يعلم أهمية هذه اللجنة والدور الذي تقوم به.

وفي الختام، أعانكم الله يا مواطنين وخاصة المتقاعدين.

