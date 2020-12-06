الأمير استقبل وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري

أول النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

كما استقبل سموه سمو الشيخ جابر المبارك.

واستقبل سموه سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

كما استقبل سموه رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة.

واستقبل سموه وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول بدولة قطر سعد بن شريدة الكعبي وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ووزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل.

