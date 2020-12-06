العراق ينهي «الوجود الأميركي»

الأولى

عواصم - الوكالات: قرر العراق امس اطلاق عملية انهاء الوجود العسكري الاجنبي والاميركي خصوصا ومنع اي قوة اجنبية من استخدام اراضيه واجوائه لأي سبب كان فيما رفعت حكومة تصريف الاعمال برئاسة عادل عبدالمهدي شكوى رسمية ضد واشنطن الى مجلس الامن الدولي في أعقاب ضربة جوية أميركية أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وقادة في الحشد الشعبي العراقي قرب مطار بغداد.

وفي تحرك متوقع أصدر البرلمان العراقي خلال جلسة استثنائية امس قرارا نيابيا بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد وجاء التصويت في جلسة استثنائية علنية بحضور رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي و170 نائبا معظمهم من الاحزاب الشيعية ومقاطعة نواب التحالف الكردستاني وعدد من النواب السنة. وينص القرار النيابي على منع القوات الأجنبية من استخدام الاراضي والمياه والاجواء العراقية فيما يدعو الحكومة العراقية إلى إلغاء طلب المساعدة المقدم منها الى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش وذلك لانتهاء العمليات العسكرية والحربية في العراق وتحقق النصر والتحرير. كما يطلب القرار من الحكومة العراقية العمل على انهاء تواجد اي قوات اجنبية في الاراضي العراقية ومنعها من استخدام الاراضي والمياه والاجواء العراقية لأي سبب كان فضلا عن إلزام الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة. وكان عبدالمهدي قد عرض قبل التصويت سردا للأحداث التي وقعت في الايام القليلة الماضية والتي سبقت ورافقت مقتل قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابومهدي المهندس في قصف أميركي ببغداد. وقدم عبدالمهدي للبرلمان بعد ذلك توصيتين اولاهما ان يقر اتخاذ اجراءات عاجلة لإنهاء تواجد القوات الاجنبية والثانية ان يعود لمسودة قرار سابقة لتحديد شروط بقاء تلك القوات الا انه فضل التوصية الاولى لعدة اسباب عرضها امام المجلس. وبرر تفضيله للتوصية الاولى بازدياد تعارض الأولويات بين العراق واميركا مما زعزع الثقة بين الطرفين فضلا عن ان حكومته فقدت جزءا مهما من ادوات الضغط والضبط في البلاد بعد حادث مقتل سليماني والمهندس. كما رأى ان الذهاب الى التوصية الاولى هو الاصح لمنع الانحراف عن مقاتلة الإرهاب وان القوات العراقية سيصعب عليها بعد الان حماية القوات الاجنبية المتواجدة على الاراضي العراقية. وهاجم رئيس الوزراء العراقي، الولايات المتحدة قائلا إنها بدأت اتباع سياسة معنا أو علينا بعد انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران بقرار من الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو 2018. من جهة ثانية دعا قرار البرلمان الحكومة العراقية ممثلة بوزير الخارجية إلى التوجه على نحو عاجل الى الامم المتحدة ومجلس الامن وتقديم شكوى ضد الولايات المتحدة بسبب ارتكابها انتهاكات وخروقات خطيرة لسيادة وامن العراق. وطالب القرار الحكومة العراقية بإجراء تحقيقات على اعلى المستويات لمعرفة ملابسات القصف الاميركي واعلام مجلس النواب بالنتائج خلال سبعة أيام. وكانت الخارجية العراقية اعلنت بالفعل رفع شكوى بموجب رسالتين متطابقتين الى كل من رئيس مجلس الامن والامين العام للأمم المتحدة بشأن الهجمات والاعتداءات الاميركية على الاراضي العراقية. ووصفت الخارجية في بيان التحركات الأميركية بـالانتهاك الخطير للسيادة العراقية ومخالفة لشروط تواجد القوات الاميركية في العراق مطالبة مجلس الامن بإدانة عمليات القصف والاغتيال.