الخالد: تنسيق مع الأشقاء والأصدقاء تجاه التطورات الأخيرة في المنطقة

الأولى

وجه سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء امس الوزراء المعنيين بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة تجاه التطورات الأخيرة في المنطقة. ودعا سمو الشيخ صباح الخالد خلال ترؤسه اجتماعاً وزارياً مصغراً القيادات العسكرية والأمنية الى حضور اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده اليوم.

جاء ذلك وفق بيان صحافي لرئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم عقب الاجتماع الوزاري المصغر برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد في اطار الاستعدادات الحكومية تجاه التطورات الأخيرة في المنطقة. وذكر المزرم ان الاجتماع تدارس المعطيات والتداعيات المحتملة في المنطقة وتقييم الوضع الراهن، مضيفاً ان هذه الخطوة جاءت استكمالاً لاجتماعات ولقاءات المسؤولين خلال اليومين الماضيين. حضر الاجتماع الوزاري المصغر كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله وكبار القيادات الأمنية.