«الصحة»: مستعدون لأي طارئ

الأولى

اكدت وزارة الصحة استعدادها لمواجهة أي طارئ قد يحدث في المنطقة، مبينة أن المستودعات الطبية تضم مخزونا من الأدوية والمستلزمات الطبية يكفي 6 أشهر، كما أن الأدوية الخاصة بالوقاية من الإشعاع متوافرة وتكفي المواطنين والمقيمين في حال تطور الاوضاع في المنطقة. وقالت إن الكثير من طلبيات الأدوية سيصل إلى الوزارة قريبا، وان قطاع الوقاية من الإشعاع على أهبة الاستعداد لمواجهة اي احتمال. واشارت الى أن اللجنة المركزية للطوارئ على اتصال دائم بكل مرافق الوزارة، حيث تجتمع مرة كل 6 أشهر لمتابعة الخطة، بينما تجتمع اللجان الفرعية شهريا، مضيفة أن الوزارة مستعدة لكل الاحتمالات.