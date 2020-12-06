البورصة فقدت 1.3 مليار دينار في يوم واحد

الأولى

على وقع تصاعد التأزيم السياسي والأمني في دول المنطقة، تراجعت أمس مؤشرات بورصة الكويت بشكل جماعي وحاد لتفقد 3.7 في المئة لتسجل اكبر انخفاض بين بورصات الخليج، حيث فقدت القيمة السوقية الرأسمالية حوالي 1.3 مليار دينار في يوم واحد بالغة 34.9 ملياراً مقابل 36.2 مليار دينار بنهاية 2019، وقد وصف محللون ومتابعون بأن السقوط الحر للأسهم خوفاً من التطورات الجيوسياسية المقبلة.

وقد أنهت البورصة تعاملات،أمس، على انخفاض مؤشرها العام بواقع 233.8 نقطة ليبلغ مستوى 6.6048 نقطة بنسبة 72.3 في المئة.

ووفق التقارير الصادرة عن شركة البورصة، فقد بلغ اجمالي قيمة تداولات البورصة خلال شهر ديسمبر 2019 حوالي 856 مليون دينار لعدد 4.15 مليارات سهم، فيما بلغ اجمالي الحسابات الخاملة 377.25 ألف حساب بلغت نسبتها 95.6 في المئة بنهاية 2019 من الاجمالي. وفي سياق متصل، تداعت جميع الأسهم الخليجية على وقع التوترات مسجلة بذلك أكبر التراجعات بين أسواق الأسهم الخليجية التي عانت هي الأخرى من تداعيات الأزمة «الأميركية – الايرانية»، فقد هبط مؤشر أسهم دبي 1.8 في المئة وأسهم أبوظبي 1.1 في المئة وانخفض مؤشر البورصة السعودية 2 في المئة. وتراجع سهم أرامكو بنسبة 0.7 في المئة الى 34.9 ريالاً.