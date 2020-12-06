ترامب: سندمر 52 هدفاً إيرانياً

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واشنطن- طهران- الوكالات: تصاعدت حدة الحرب الكلامية بين واشنطن وطهران امس حيث تبادلتا التهديدات بتوجيه ضربات غير مسبوقة وانهاء الوجود العسكري في غرب اسيا.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران بأنها ستتعرض لضرب أقوى من أي ضربة واجهتها من قبل إذا ردت على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني. وكتب في تغريدة إذا قاموا بهجوم آخر وأنصحهم بشدة بألا يفعلوا ذلك، فسنضربهم بشكل أقوى مما ضربوا يوما من قبل. وأضاف في تغريدة أخرى أنّ الولايات المتّحدة حدّدت 52 موقعاً في إيران ستضربها بسرعة كبيرة وبقوّة كبيرة إذا هاجمت الجمهوريّة الإسلاميّة أهدافاً أو أفراداً أميركيّين، موضحا أن بعض تلك المواقع هي على مستوى عال جدّاً ومهمّة لإيران والثقافة الإيرانيّة. في المقابل ردّ الجيش الإيراني أمس قائلاً إن الولايات المتحدة لا تملك الشجاعة للقيام بذلك، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن قائد الجيش الإيراني الجنرال عبد الرحيم موسوي قوله سنعرف في نهاية المطاف من الذي سيتلقى ضربات في 52 هدفا. بدوره حذّر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الرئيس الأميركي قائلاً إن استهداف مواقع ثقافية هو جريمة حرب واكد أن نهاية الوجود الأميركي في غرب آسيا قد بدأت. وكتب ظريف على حسابه على موقع تويتر بدأت نهاية الوجود الخبيث للولايات المتحدة في غرب آسيا. لكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي قال: شرحت الظروف الحالية في المنطقة خلال الاتصالات واللقاءات التي أجراها ظريف، مشدداً على ان ايران لا تريد الحرب ولكنها مستعدة للاحتمالات كافة. على صعيد متصل قالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية انه لا وجود لتهديد موثوق على التراب الأميركي مرتبط بعمليات انتقامية محتملة يمكن أن تقوم بها إيران بعد مقتل سليماني.