أوروبا تتحرك لمنع وقوع «حرب عرضية»

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عواصم – الوكالات: نشطت الدبلوماسية الاوروبية لاحتواء التصعيد في الشرق الاوسط ومنع ما تخشى اوروبا من انها ستكون حربا عرضية بين ايران والولايات المتحدة فيما لوحت طهران بتقليص جديد لالتزاماتها بالاتفاق النووي وهو ما يثير قلق بروكسل. وفي هذا الاطار دعا وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى بروكسل على ما أفاد بيان صدر أمس عن الاتحاد الأوروبي وحض مرة جديدة على خفض التصعيد في الشرق الأوسط وذلك في أعقاب مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني فجر الجمعة في ضربة أميركية في بغداد. وأصدر بوريل هذه الدعوة بدون تحديد موعد معين في بيان عرض فيه مضمون مكالمة هاتفية مع ظريف بحثا خلالها أهمية الحفاظ على اتفاق فيينا حول النووي الإيراني الذي يبقى حيويا للأمن العالمي. في غضون ذلك أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن إيران ستعلن ليل الأحد الاثنين قرارها المتعلق بالخطوة الجديدة من خطتها الخاصة بالتخلي عن التزامات إضافية في الاتفاق النووي. وأعلن موسوي أن القرار بهذا الصدد اتخذ في وقت سابق، لكن نظراً للظروف سيتم إجراء بعض التعديلات على القرار المتخذ. من جهته قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أمس إنه تحدث إلى الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي لحضهما على خفض تصعيد التوترات محذرا من أن لا أحد سيستفيد من حرب في الشرق الأوسط..المستفيدون الوحيدون هم داعش والإرهابيون ودعا راب، إيران إلى الانخراط في دبلوماسية ذات مغزى وشدد في ذات الوقت على أهمية تجنب وقوع حرب عرضية. وقال راب ان سليماني كان يشكل تهديدا إقليميا وإن للولايات المتحدة حق الدفاع عن النفس وإن لندن متعاطفة مع الموقف الذي وجدت فيه الولايات المتحدة نفسها، لكننا نريد خفضا للتصعيد الآن.