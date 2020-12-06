«التعليم العالي».. «فالتوه»

الأولى

في تصريحات كشفت ما تعانيه وزارة التعليم العالي من أوجه القصور المتعددة، وأماطت اللثام عن عدم متابعة الوزارة آلية تحصيل دقيقة لمستحقاتها لدى الطلبة المبتعثين داخليا وخارجيا نتيجة عدم الالتزام بضوابط صرف المكافأة الاجتماعية، قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد إن مناقشة الحساب الختامي لوزارة التعليم العالي عن السنة المالية المنتهية 2018/2019 أسفرت عن وجود ملاحظات دونها ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين.

واضاف: تبين للجنة ان ديوان المحاسبة لم يتمكن من القيام بدوره على أكمل وجه بسبب عدم تزويده بالمستندات المطلوبة من قبل الوزارة التي تعذرت بطبيعة المعاملات التي تجريها وتأخر ورود بعض المستندات من قبل المكاتب الثقافية بالخارج. وأكد ان اللجنة شددت على ضرورة الإسراع في انجاز مشروع الربط الالكتروني بين الوزارة والمكاتب الثقافية لتلافي ذلك التأخير إضافة إلى ابداء العديد من الملاحظات التي شابت تسوية مصروفات المكاتب الثقافية، مشيرا الى عدم تحصيل التعليم العالي مستحقاتها الناجمة عن مديونيات الطلبة المبتعثين داخليا وخارجيا نتيجة عدم الالتزام بضوابط صرف المكافأة الاجتماعية لهم وعدم تحديث بياناتهم. واوضح ان عددا من هؤلاء المبتعثين تعثر دراسيا لجملة أسباب كالإيقاف أو الفصل أو التجميد، لافتا الى ان بعض المديونيات صعبة التحصيل نظرا لعدم توافر المستندات التي تخص سنوات سابقة تعود إلى ما قبل الغزو. وبين ان اللجنة كشفت عدم قيام وزارة التعليم العالي بإجراء الدراسات الكافية لتحديد احتياجاتها الفعلية من الاعتمادات المالية وعدم قدرتها على تنفيذ برامجها وخططها، مشيرا الى ان ما تحقق من وفورات على مستوى الأبواب نسبة إلى ما أدرج من اعتمادات إضافية يصل الى نحو 53 مليون دينار. وزاد: ان ما أجرته الوزارة من مناقلات مالية بلغ 70 مناقلة بنسبة 84% من إجمالي بنود ميزانية وزارة التعليم العالي البالغ عددها 83 بندا، حيث بلغ إجمالي مبالغ تلك المناقلات ما يزيد على 18 مليون دينار. واضاف: ناقشت اللجنة قضية ربط مخرجات التعليم بسوق العمل ودور وزارة التعليم العالي في ظل وجود خلل كبير وتكدس في العديد من التخصصات المشبعة إضافة إلى أن بعض المخرجات حسب إفادة الجهات الرقابية تعاني من تدني مستوى الكفاءة وهو ما ينعكس بالسلب على الأداء الحكومي. وأكد ان اللجنة شددت على ما كانت تدعو إليه مرارا من اهمية التنسيق فيما بين الجهات التعليمية وديوان الخدمة المدنية لدراسة احتياجات سوق العمل وربطها بمخرجات التعليم لتتواكب مع احتياجات الدولة، إضافة إلى وقف التخصصات المشبعة في السوق ومنح المزايا التشجيعية للالتحاق بالتخصصات النادرة.